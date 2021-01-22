Грузинский футболист дебютировал за волгоградский "Ротор"

В составе волгоградского клуба грузинский полузащитник будет выступать на правах аренды до окончания текущего сезона

ТБИЛИСИ, 22 янв – Sputnik. Полузащитник сборной Грузии Георгий Арабидзе провел первый матч в составе волгоградского "Ротора".

Грузинский футболист вышел на поле после перерыва в тест-матче против польской "Ягелонии", который состоялся в Турции, где "Ротор" проходит предсезонную подготовку. Что касается непосредственно матча, то он завершился вничью 1:1.

Стоит отметить, что гол в составе "Ротора" забил другой грузинский легионер – Зурико Давиташвили. Отличиться мог и сам Арабидзе, но после красивейшего удара полузащитника мяч попал в перекладину ворот "Ягелонии".

Следующий контрольный матч на турецком сборе "Ротор" проведет 26 января со словенской "Мурой".

Арабидзе перешел в "Ротор" в середине января из португальского "Насьоналя". В составе волгоградского клуба грузинский полузащитник будет выступать на правах аренды до окончания текущего сезона.

Чемпионат России по футболу возобновится в конце февраля, а в своем первом матче после зимней паузы "Ротор" сыграет с "Тамбовом". После XIX проведенных туров волгоградский клуб набрал 14 очков и занимает 13 место, находясь в зоне стыковых матчей.