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Журналист держит плакат с олимпийскими кольцами

МОК опроверг еще один перенос Олимпиады в Токио

© photo: Sputnik / Alexander Wilf
Спорт
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210122/250681900/MOK-oproverg-esche-odin-perenos-Olimpiady-v-Tokio.html

МОК, оргкомитет игр и власти Токио сделают все возможное для того, чтобы обеспечить безопасность летней Олимпиады

ТБИЛИСИ, 22 янв – Sputnik. Международный олимпийский комитет (МОК) и Международный паралимпийский комитет (IPC) исключают повторный перенос или отмену Олимпийских и Паралимпийских игр этим летом, несмотря на слухи в СМИ, говорится в заявлении IPC.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что власти Японии приняли негласное решение об отмене Игр и теперь сосредоточатся на летних ОИ 2032 года. Заместитель генсека правительства Японии Манабу Сакаи опроверг эти сообщения.

Национальный Олимпийский комитет Грузии
© photo: Sputnik / Natia Tsirekidze
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"МОК, IPC, оргкомитет "Токио 2020" и все партнеры полностью привержены успешному проведению Игр и сосредоточены на безопасной и надежной организации Олимпийских и Паралимпийских игр этим летом. Это позиция не изменилась и сегодня была вновь подтверждена МОК, "Токио 2020" и правительством Японии", - говорится в заявлении IPC.

В свою очередь министр по делам проведения Олимпиады Сэйко Хасимото подчеркнула, что правительство, оргкомитет и власти Токио продолжают вести подготовку к спортивному форуму.

Вместе с тем некоторые высокопоставленные японские чиновники не исключают переноса Игр. Так, губернатор японской префектуры Осака Ёсимура Хирофуми заявил, что отмены Олимпиады хотелось бы избежать, но "перенос является реальным".

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. 

Теги:
МОК, Япония


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