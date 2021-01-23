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Футбол, Чемпионат Грузии, Динамо Тбилиси - Телави

Чемпионат Грузии по футболу – сильный регресс в рейтинге IFFHS

photo: FC Dinamo Tbilisi / FB
Спорт
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Темы:
Чемпионат Грузии по футболу (162)
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Sputnik Грузия
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В прошлогоднем рейтинге IFFHS чемпионат Грузии занимал 51 место, таким образом регресс Национальной Лиги Грузии по футболу составил 24 позиции

ТБИЛИСИ, 23 янв – Sputnik. В мировом рейтинге сильнейших национальных чемпионатов по футболу Грузия заняла 75 место. Данные приводит IFFHS – Международная федерация футбольной истории и статистики.

Игрок футбольного клуба Динамо Тбилиси
photo: FC Dinamo Tbilisi / FB
"Динамо" Тбилиси – чемпион Грузии по футболу

IFFHS приводит данные по 80 чемпионатам в период с 1 января по 31 декабря 2020 года. В список вошли 45 европейских первенств, из которых Национальная Лиги Грузии опережает только чемпионаты Косово и Боснии и Герцеговины.

В прошлогоднем рейтинге IFFHS чемпионат Грузии занимал 51 место. Регресс Национальной Лиги Грузии по футболу составил 24 позиции.

Тройку лидеров составили чемпионаты Италии, Англии и Бразилии. При этом стоит отметить, что итальянская "Серия А" возглавила список впервые за 14 лет. До этого в мире доминировали чемпионаты Англии и Испании.

Темы:
Чемпионат Грузии по футболу (162)
Теги:
Чемпионат Грузии по футболу, футбол, Рейтинг, Грузия


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