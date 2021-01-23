Торнике Шенгелия был лучшим в составе ЦСКА, но "армейцы" все равно проиграли

Для ЦСКА это поражение стало вторым подряд в Евролиге, московский клуб находится на втором месте в турнирной таблице

ТБИЛИСИ, 23 янв – Sputnik. Капитан сборной Грузии по баскетболу Торнике Шенгелия стал самым результативным игроком ЦСКА в матче Евролиги против турецкого "Фенербахче", однако 18 очков грузинского форварда не помогли "армейцам", которые уступили со счетом 83:89.

Шенгелия провел на паркете почти 25 минут и, помимо 18 набранных очков, отметился двумя подборами и четырьмя перехватами. Более того, эффектное завершение атаки в исполнении грузинского баскетболиста было признано экспертами лучшим моментом матча.

Для ЦСКА это поражение стало вторым подряд в Евролиге. Неделю назад "армейцы" также на своей площадке уступили "Барселоне" 75:88, которая отодвинула московский клуб на второе место в турнирной таблице.

Следующий матч в Евролиге ЦСКА проведет на выезде 27 января против немецкой "Альбы".

Шенгелия перешел в ЦСКА летом прошлого года из испанской "Басконии". Срок соглашения между 29-летним грузинским форвардом и "армейцами" рассчитан на три года.