"Динамовцы" Тбилиси начали предсезонную подготовку с поражения

Следующий тест-матч "Динамо" проведет 26 января против "Напредака", который представляет чемпионат Сербии

ТБИЛИСИ, 24 янв – Sputnik. Действующий чемпион Грузии по футболу "Динамо" Тбилиси проиграл сербскому "Раднику" 0:1 в первом контрольном матче, который состоялся в рамках предсезонной подготовки в турецком Белеке.

Единственный гол во встрече был забит в концовке первого тайма. Его автором стал Зоран Даноски. "Динамовцы" создали несколько опасных моментов у ворот соперника, но своими шансами воспользоваться не сумели.

Стоит отметить, что для Георгия Немсадзе матч против "Радника" стал первым на посту главного тренера "Динамо" Тбилиси.

Следующий тест-матч "Динамо" проведет 26 января против "Напредака", который также представляет чемпионат Сербии.