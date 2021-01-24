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Динамо Тбилиси проиграл сербскому Раднику

"Динамовцы" Тбилиси начали предсезонную подготовку с поражения

photo: FC Dinamo Tbilisi / FB
Спорт
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Темы:
Чемпионат Грузии по футболу (162)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210124/250692527/Dinamovtsy-Tbilisi-nachali-predsezonnuyu-podgotovku-s-porazheniya.html

Следующий тест-матч "Динамо" проведет 26 января против "Напредака", который представляет чемпионат Сербии

ТБИЛИСИ, 24 янв – Sputnik. Действующий чемпион Грузии по футболу "Динамо" Тбилиси проиграл сербскому "Раднику" 0:1 в первом контрольном матче, который состоялся в рамках предсезонной подготовки в турецком Белеке.

Единственный гол во встрече был забит в концовке первого тайма. Его автором стал Зоран Даноски. "Динамовцы" создали несколько опасных моментов у ворот соперника, но своими шансами воспользоваться не сумели.

Стоит отметить, что для Георгия Немсадзе матч против "Радника" стал первым на посту главного тренера "Динамо" Тбилиси.

Следующий тест-матч "Динамо" проведет 26 января против "Напредака", который также представляет чемпионат Сербии.

Темы:
Чемпионат Грузии по футболу (162)
Теги:
ФК "Динамо" Тбилиси, Чемпионат Грузии по футболу, футбол, Грузия


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