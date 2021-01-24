22:48 24 Января 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0228
  • 100 RUB4.4121
  • USD3.3044
Поиск
Грузинский сумоист Леван Горгодзе (Тотиносин)

Тотиносин завершил январское Хацу басё поражением

© AFP / JIJI PRESS
Спорт
Получить короткую ссылку
Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (155)
57 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/01/11/250627818.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210124/250694221/Totinosin-zavershil-yanvarskoe-Khatsu-bas-porazheniem.html

Из 15 поединков на турнире грузинский спортсмен выиграл только четыре, и в новом рейтинге сильнейших сумоистов мира Тотиносин потеряет достаточно много позиций

ТБИЛИСИ, 24 янв – Sputnik. Грузинский сумоист Леван Горгадзе, выступающий под именем Тотиносин, завершил поражением январское Хацу басё в Токио.

В заключительный день турнира Тотиносин, находящийся в ранге четвертого маэгасиры Востока, уступил 12 маэгасире Запада – Тэруцуёси. При этом стоит отметить, что японский сумоист на 62 (!) килограмма легче Горгадзе. Это стало очередным подтверждением того, что к январскому Хацу басё Тотиносин подошел далеко не в лучшей форме.

Подводя итоги первого турнира сезона на Кубок Императора, можно констатировать, что для Тотиносина он сложился крайне неудачно. Из 15 поединков грузинский спортсмен выиграл только четыре, потерпев 11 поражений. Нет никаких сомнений в том, что в новом рейтинге сильнейших сумоистов мира Тотиносин потеряет достаточно много позиций.

Что касается победителя Хацу басё, то им стал 27-летний первый маэгасира Запада – Дайэйсё. Японский сумоист одержал 13 побед при двух поражениях.

Следующий турнир на Кубок Императора, Хару басё, состоится в марте.

Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (155)
Теги:
Леван Горгадзе, сумо, Япония, Грузия


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Актриса Мишель Киган на Brit Awards 2020 в Лондоне
Самое желанное и самое идеальное: лица звезд по золотому сечению - фото
Активисты оппозиции провели акцию во время комендантского часа в Тбилиси
Активисты оппозиции провели акцию во время комендантского часа в Тбилиси - видео
Денежные переводы в Грузию в год пандемии
Денежные переводы в Грузию в год пандемии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться