Тотиносин завершил январское Хацу басё поражением

Из 15 поединков на турнире грузинский спортсмен выиграл только четыре, и в новом рейтинге сильнейших сумоистов мира Тотиносин потеряет достаточно много позиций

ТБИЛИСИ, 24 янв – Sputnik. Грузинский сумоист Леван Горгадзе, выступающий под именем Тотиносин, завершил поражением январское Хацу басё в Токио.

В заключительный день турнира Тотиносин, находящийся в ранге четвертого маэгасиры Востока, уступил 12 маэгасире Запада – Тэруцуёси. При этом стоит отметить, что японский сумоист на 62 (!) килограмма легче Горгадзе. Это стало очередным подтверждением того, что к январскому Хацу басё Тотиносин подошел далеко не в лучшей форме.

Подводя итоги первого турнира сезона на Кубок Императора, можно констатировать, что для Тотиносина он сложился крайне неудачно. Из 15 поединков грузинский спортсмен выиграл только четыре, потерпев 11 поражений. Нет никаких сомнений в том, что в новом рейтинге сильнейших сумоистов мира Тотиносин потеряет достаточно много позиций.

Что касается победителя Хацу басё, то им стал 27-летний первый маэгасира Запада – Дайэйсё. Японский сумоист одержал 13 побед при двух поражениях.

Следующий турнир на Кубок Императора, Хару басё, состоится в марте.