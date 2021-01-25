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Футболист Джаба Канкава

Капитан сборной Грузии по футболу дебютировал за французский клуб

© photo: AFP 2020 / VALERY HACHE
Спорт
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Темы:
Будни грузинского футбола в Европе (182)
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Sputnik Грузия
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В активе "Валансьена" 28 очков и клуб из одноименного города располагается на восьмом месте в турнирной таблице

ТБИЛИСИ, 24 янв – Sputnik. Капитан сборной Грузии по футболу Джаба Канкава дебютировал в составе "Валансьена", выступающего во второй французской Лиге.

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photo: FC Dinamo Tbilisi / FB
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Канкава вышел в стартовом составе своей новой команды в матче XXI тура против "Шатору" и провел на поле все 90 минут. Встреча завершилась вничью 3:3.

После этого результата в активе "Валансьена" 28 очков и клуб из одноименного города располагается на восьмом месте в турнирной таблице.

Канкава перешел в "Валансьен" в середине января из казахстанского "Тобола", за который грузинский полузащитник выступал с 2017 года. Срок соглашения между 34-летним капитаном сборной Грузии и клубом второй французской Лиги рассчитан до конца текущего сезона.

Темы:
Будни грузинского футбола в Европе (182)
Теги:
Джаба Канкава, футбол, Грузия


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