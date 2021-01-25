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Игрок ФК Рубин Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия оформил дубль за казанский "Рубин" - видео

© photo: Sputnik / Maxim Bogodvid
Спорт
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Sputnik Грузия
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Грузинский полузащитник обокрал Ибрагима Цаллагова и четко реализовал выход один на один

ТБИЛИСИ, 25 янв – Sputnik. Полузащитник сборной Грузии по футболу и "Рубина" Хвича Кварацхелия оформил дубль в контрольном матче против "Сочи". Встреча состоялась в рамках предсезонной подготовки, которую казанский клуб проходит в Турции.

Свой первый гол в матче Кварацхелия забил на 19 минуте. Грузинский полузащитник обокрал Ибрагима Цаллагова и четко реализовал выход один на один. Первый тайм завершился вничью 1:1.

После перерыва "Сочи" вновь вышел вперед, но на помощь казанскому клубу вновь пришел Кварацхелия. На 57 минуте хавбек заработал пенальти и сам же его реализовал. Победный гол "Рубина" на 66 минуте забил Иван Игнатьев. Подопечные Леонида Слуцкого выиграли 3:2 и на мажорной ноте завершили программу первого зимнего сбора.

В феврале "Рубин" проведет еще два сбора в Турции, во время которых проведет шесть контрольных матчей. Соперниками казанцев станут: "Химки", "Динамо" Москва, "Нижний Новгород", "Урал" и дважды "Ростов".

Чемпионат России по футболу возобновится в конце февраля. После XIX туров "Рубин" набрал 28 очков и занимает девятое место в турнирной таблице.

Теги:
Хвича Кварацхелия


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