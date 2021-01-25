Грузинский баскетболист - самый ценный игрок матча чемпионата Испании

Грузинский спортсмен стал самым результативным игроком встречи испанских клубов "Тенерифе" и "Манресу"

ТБИЛИСИ, 25 янв – Sputnik. Центровой сборной Грузии по баскетболу и испанского "Иберостар Тенерифе" Георгий Шермадини, стал MVP (Most valuable player — самым ценным игроков) матча национального первенства.

В XXI туре чемпионата Испании "Тенерифе" обыграл "Манресу" со счетом 85:70. Шермадини стал самым результативным игроком встречи, набрав 29 очков. Помимо этого грузин отметился четырьмя подборами и двумя перехватами.

Стоит отметить, что Шермадини стал единственным игроком в составе обоих клубов, сумевшим набрать 20+ очков.

После 20 проведенных матчей в чемпионате Испании "Тенерифе" набрал 32 очка и занимает третье место в турнирной таблице.