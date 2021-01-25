Названа очередная дата встречи сборных Грузии и России по регби

С турнирной точки зрения эта встреча для сборной Грузии не имеет никакого значения, так как "лелос" досрочно выиграли Кубок европейских наций

ТБИЛИСИ, 25 янв – Sputnik. Тренерский штаб сборной Грузии по регби начал селекционный сбор в преддверии матча против команды России, который состоится 7 февраля в Тбилиси, говорится в сообщении Союза регби Грузии.

В селекционном сборе, который прошел на базе "Шевардени", принимают участие регбисты, выступающие в Грузии.

"В селекционном сборе участвуют как регбисты, уже выступавшие за национальную команду, так и новые игроки. На протяжении недели мы оценим физическую и техническую форму игроков, после чего определим список из 30-32 регбистов, которые непосредственно начнут подготовку к матчу против России. Понятно, что в этот список попадут далеко не все игроки, выступающие в Грузии. Зато к нам присоединятся легионеры", - сказал главный тренер "лелос" Леван Маисашвили.

Также наставник грузинской команды отметил, что подготовка ведется в достаточно непростой период:

"У нас определенные ограничения, связанные с ковид-регуляциями. Есть проблемы с легионерами. Первая игра всегда сложная, поэтому мы сделаем акцент на тех игроках, которые принимали участие в Осеннем Кубке Наций".

Матч между сборными Грузии и России состоится в рамках заключительного тура прошлогоднего розыгрыша Кубка европейских наций. Игра пройдет в Тбилиси 7 февраля и начнется в 15:00 по местному времени. Правда, до сих пор неизвестно, на каком стадионе. Этот вопрос будет решен в ближайшие дни. При этом однозначно можно сказать, что из-за ковид-ограничений матч пройдет без болельщиков.

Изначально игра между сборными Грузии и России должна была состояться 14 марта. Однако из-за пандемии коронавируса сроки ее проведения неоднократно переносились. Стоит отметить, что с турнирной точки зрения эта встреча для сборной Грузии не имеет никакого значения, так как "лелос" досрочно выиграли Кубок европейских наций в третий раз подряд и 12 раз в истории.

Сборные Грузии и России встречались между собой 23 раза. Впервые "лелос" и "медведи" пересеклись в 1993 году в Польше, и тогда Россия одержала свою единственную победу над Грузией, выиграв со счетом 15:9.

В 2002 году команды сыграли вничью 12:12. Во всех остальных случаях победу неизменно праздновали грузинские регбисты, самая крупная из которых состоялась в 2012 году в Тбилиси. Тогда хозяева победили со счетом 46:0.

Общий счет в противостоянии Грузии и России – 579:269, а количество удачных попыток 66:16.