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Матч сборных Грузии и России по регби

Названа очередная дата встречи сборных Грузии и России по регби

photo: Georgian Rugby / FB
Спорт
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Темы:
Новости грузинского регби (163)
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Sputnik Грузия
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С турнирной точки зрения эта встреча для сборной Грузии не имеет никакого значения, так как "лелос" досрочно выиграли Кубок европейских наций

ТБИЛИСИ, 25 янв – Sputnik. Тренерский штаб сборной Грузии по регби начал селекционный сбор в преддверии матча против команды России, который состоится 7 февраля в Тбилиси, говорится в сообщении Союза регби Грузии.

В селекционном сборе, который прошел на базе "Шевардени", принимают участие регбисты, выступающие в Грузии.

Сборная Грузия по регби
photo: Georgian Rugby / FB
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"В селекционном сборе участвуют как регбисты, уже выступавшие за национальную команду, так и новые игроки. На протяжении недели мы оценим физическую и техническую форму игроков, после чего определим список из 30-32 регбистов, которые непосредственно начнут подготовку к матчу против России. Понятно, что в этот список попадут далеко не все игроки, выступающие в Грузии. Зато к нам присоединятся легионеры", - сказал главный тренер "лелос" Леван Маисашвили.

Также наставник грузинской команды отметил, что подготовка ведется в достаточно непростой период:

"У нас определенные ограничения, связанные с ковид-регуляциями. Есть проблемы с легионерами. Первая игра всегда сложная, поэтому мы сделаем акцент на тех игроках, которые принимали участие в Осеннем Кубке Наций".

Матч между сборными Грузии и Самоа по регби
© Sputnik / STRINGER
Сборная Грузии по регби сохранила свою позицию в рейтинге World Rugby

Матч между сборными Грузии и России состоится в рамках заключительного тура прошлогоднего розыгрыша Кубка европейских наций. Игра пройдет в Тбилиси 7 февраля и начнется в 15:00 по местному времени. Правда, до сих пор неизвестно, на каком стадионе. Этот вопрос будет решен в ближайшие дни. При этом однозначно можно сказать, что из-за ковид-ограничений матч пройдет без болельщиков.

Изначально игра между сборными Грузии и России должна была состояться 14 марта. Однако из-за пандемии коронавируса сроки ее проведения неоднократно переносились. Стоит отметить, что с турнирной точки зрения эта встреча для сборной Грузии не имеет никакого значения, так как "лелос" досрочно выиграли Кубок европейских наций в третий раз подряд и 12 раз в истории.

Сборная Грузии по регби в игре с командой Бельгии
photo : Georgian Rugby / FB
Матч между сборными Грузии и России по регби отменен в очередной раз

Сборные Грузии и России встречались между собой 23 раза. Впервые "лелос" и "медведи" пересеклись в 1993 году в Польше, и тогда Россия одержала свою единственную победу над Грузией, выиграв со счетом 15:9.

В 2002 году команды сыграли вничью 12:12. Во всех остальных случаях победу неизменно праздновали грузинские регбисты, самая крупная из которых состоялась в 2012 году в Тбилиси. Тогда хозяева победили со счетом 46:0.

Общий счет в противостоянии Грузии и России – 579:269, а количество удачных попыток 66:16.

Темы:
Новости грузинского регби (163)
Теги:
Кубок Европейских наций по регби, Сборная Грузии по регби, Союз регби Грузии, регби, Россия, Грузия


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