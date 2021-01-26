Грузинский альпинист удостоен звания "Рыцаря спорта"

Ладо Гурчиани посвятил всю свою жизнь альпинизму и скалолазанию, воспитав не одно поколение молодых спортсменов

ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Грузинский альпинист Ладо Гурчиани удостоен высшего звания в спортивной сфере - "Рыцарь спорта", за вклад в развитие грузинского альпинизма и скалолазания, сообщает пресс-служба Министерства образования, науки, культуры и спорта Грузии.

"Решением министра образования, науки, культуры и спорта выдающемуся грузинскому альпинисту Ладо Гурчиани присвоено высшее государственное звание в области спорта - титул "Рыцаря спорта", - говорится в заявлении.

Ладо Гурчиани - заслуженный мастер спорта по альпинизму и скалолазанию, спортом занимается с 1964 года. Он был учеником и напарником легендарного грузинского альпиниста Михаила Хергиани, прозванного "Тигром скал".

Гурчиани вырастил много успешных альпинистов. В 1976 году он совершил восхождение на Ушбу (Сванети).

Кроме того, именно Гурчиани основал Федерацию скалолазания Грузии в 1996 году и в настоящее время является Генеральным секретарем Федерации.

Почетную награду спортсмену вручил председатель департамента спорта Ираклий Долаберидзе.

Звания "Рыцаря спорта" удостоены такие выдающиеся грузинские спортсмены, как футболист Манучар Мачаидзе, олимпийская чемпионка по стрельбе из пневматического пистолета Нино Салуквадзе, легкоатлет Роберт Шавлакадзе и другие.