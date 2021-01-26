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Игрок футбольного клуба Динамо Тбилиси

"Динамовцы" Тбилиси победили во втором матче предсезонной подготовки

photo: FC Dinamo Tbilisi / FB
Спорт
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Темы:
Чемпионат Грузии по футболу (164)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210126/250716823/Dinamovtsy-Tbilisi-pobedili-vo-vtorom-matche-predsezonnoy-podgotovki.html

В первом товарищеском матче предсезонных сборов грузинские футболисты уступили 0:1 сербскому "Раднику"

ТБИЛИСИ, 26 янв – Sputnik. Действующий чемпион Грузии по футболу "Динамо" Тбилиси обыграл сербский "Напредак" 1:0 во втором контрольном матче в рамках предсезонной подготовки в турецком Белеке.

Единственный мяч во встрече на 20 минуте забил сербский новобранец "Динамо" - Зоран Марушич, который перешел в столичный клуб в середине января.

Футболисты "Напредака" создали несколько опасных моментов у ворот грузинского клуба, но реализовать свои шансы не сумели. Сербскому клубу не помогло даже численное преимущество. На 70 минуте в составе "Динамо" был удален Анзор Меквабишвили.

Напомним, что в первом тест-матче предсезонных сборов подопечные Георгия Немсадзе уступили 0:1 сербскому "Раднику".

О том, когда и с кем "Динамо" проведет следующий контрольный матч, станет известно позже.

Темы:
Чемпионат Грузии по футболу (164)
Теги:
ФК "Динамо" Тбилиси, Чемпионат Грузии по футболу, футбол, Грузия


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