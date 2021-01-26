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Игрок ПБК ЦСКА Торнике Шенгелия

Шенгелия может сыграть в Матче Всех Звезд Единой лиги ВТБ

© photo: Sputnik / Pavel Bednyakov
Спорт
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Темы:
Новости грузинского баскетбола (91)
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Sputnik Грузия
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Средний показатель грузинского форварда за игру составляет: 12.2 очка, 4.8 подбора, 2.1 паса, коэффициент эффективности – 13

ТБИЛИСИ, 26 янв – Sputnik. Капитан сборной Грузии по баскетболу и форвард московского ЦСКА Торнике Шенгелия по итогам голосования болельщиков попал в расширенный список кандидатов на участие в Матче Всех Звезд Единой лиги ВТБ.

Свои голоса грузинскому баскетболисту отдали 10,6% опрошенных. Шенгелия опередил Николу Милутинова (8,6%) и уступил Майку Джеймсу (67,5%), который выиграл голосование с существенным отрывом.

Игрок БК Фенербахче Эдгарас Улановас (слева) и игрок ПБК ЦСКА Торнике Шенгелия
© photo: Sputnik / Alexey Filippov
Торнике Шенгелия был лучшим в составе ЦСКА, но "армейцы" все равно проиграли

Из российских игроков ЦСКА в тройку попали Никита Курбанов, Джоэль Боломбой и Иван Ухов.

Согласно регламенту, из каждого российского клуба Единой лиги ВТБ болельщики выбирают по три игрока в сборную "Звезд России" и в сборную "Звезд Мира". Из четырех нероссийских команд – по три баскетболиста в сборную "Звезд Мира".

После того, как определился список из 66 баскетболистов, в голосовании примут участие представители СМИ. Окончательный список участников Матча Всех Звезд станет известен 1 феварля, а сама игра состоится 14 февраля.

Шенгелия выступает за ЦСКА с лета прошлого года, куда он перешел из испанской "Басконии". Средний показатель грузинского форварда за игру составляет: 12.2 очка, 4.8 подбора, 2.1 паса. Коэффициент эффективности – 13.

Темы:
Новости грузинского баскетбола (91)
Теги:
Торнике Шенгелия, баскетбол


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