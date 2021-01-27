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Игрок ФК Спартак Жано Ананидзе

Джано Ананидзе и Хабиб Нурмагомедов вместе сыграли в футбол

© photo: Sputnik / Alexander Wilf
Спорт
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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (157)
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Ананидзе, находящийся в Дубае, посетил базу московского клуба по приглашению Георгия Джикия

ТБИЛИСИ, 27 янв – Sputnik. Бывший полузащитник московского "Спартака" Джано Ананидзе и чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов вместе сыграли в футбол в ОАЭ, где "Спартак" проходит предсезонные сборы.

Джано Ананидзе стал самым высокооплачиваемым игроком "Ротора">>

Ананидзе, находящийся в Дубае, посетил базу московского клуба по приглашению Георгия Джикия. Защитник "Спартака" договорился с Нурмагомедовым сыграть в футбол и пригласил Джано принять участие в товарищеской игре.

Полузащитник сборной Грузии Джано Ананидзе
photo: courtesy of FC "Krilya Sovetov"
Ни одного матча - Джано Ананидзе ушел из волгоградского "Ротора"

"Игрой это, конечно, сложно назвать. Подурачились, хи-хи, ха-ха и разошлись. На спокухе поиграли. Я очень удивился тому, как Хабиб играет в футбол. Знал, что он очень любит этот спорт. Но думал, что играет он не так хорошо, как говорит. А оказалось все не так. Хабиб очень круто играет, забил много голов. Сказал Джике: "У вас нападающего не хватает, Кокора ушел – подписывайте Хабиба в "Спартак". В общем, познакомились, поиграли в футбол. Хабиб – отличный парень", – приводит слова Ананидзе издание championat.com.

Ананидзе уже полгода находится без клуба. Последней командой грузинского полузащитника был кипрский "Анортосис". В августе прошлого года хавбек подписал контракт с волгоградским "Ротором", но из-за травмы, буквально через месяц, соглашение между футболистом и клубом было расторгнуто. За "Ротор" Ананидзе не сыграл ни одного матча.

Что касается Нурмагомедова, то в прошлом году российский боец заявил о завершении карьеры.

Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (157)


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