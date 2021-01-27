Джано Ананидзе и Хабиб Нурмагомедов вместе сыграли в футбол

ТБИЛИСИ, 27 янв – Sputnik. Бывший полузащитник московского "Спартака" Джано Ананидзе и чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов вместе сыграли в футбол в ОАЭ, где "Спартак" проходит предсезонные сборы.

Джано Ананидзе стал самым высокооплачиваемым игроком "Ротора">>

Ананидзе, находящийся в Дубае, посетил базу московского клуба по приглашению Георгия Джикия. Защитник "Спартака" договорился с Нурмагомедовым сыграть в футбол и пригласил Джано принять участие в товарищеской игре.

"Игрой это, конечно, сложно назвать. Подурачились, хи-хи, ха-ха и разошлись. На спокухе поиграли. Я очень удивился тому, как Хабиб играет в футбол. Знал, что он очень любит этот спорт. Но думал, что играет он не так хорошо, как говорит. А оказалось все не так. Хабиб очень круто играет, забил много голов. Сказал Джике: "У вас нападающего не хватает, Кокора ушел – подписывайте Хабиба в "Спартак". В общем, познакомились, поиграли в футбол. Хабиб – отличный парень", – приводит слова Ананидзе издание championat.com.

Ананидзе уже полгода находится без клуба. Последней командой грузинского полузащитника был кипрский "Анортосис". В августе прошлого года хавбек подписал контракт с волгоградским "Ротором", но из-за травмы, буквально через месяц, соглашение между футболистом и клубом было расторгнуто. За "Ротор" Ананидзе не сыграл ни одного матча.

Что касается Нурмагомедова, то в прошлом году российский боец заявил о завершении карьеры.