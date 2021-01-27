Гендиректор "Рубина" прокомментировал интерес "Наполи" к Кварацхелия

Ранее Сайманов заявлял, что "Рубин" готов отпустить Кварацхелия, если клуб получит реальное и интересное предложение

ТБИЛИСИ, 27 янв – Sputnik. Генеральный директор футбольного клуба "Рубин" Рустем Сайманов прокомментировал изданию "БИЗНЕС Online" информацию о готовности итальянского "Наполи" приобрести грузинского полузащитника Хвичу Кварацхелия за 25 миллионов евро.

"Я не знаю об интересе "Наполи", официальных предложений не поступало. Но 25 миллионов – хорошая цена", - цитирует Сайманова издание.

Ранее Сайманов неоднократно заявлял, что "Рубин" готов отпустить Кварацхелия, если клуб получит реальное и интересное предложение. На данный момент, по версии авторитетного издания transfermarkt.com, трансферная стоимость Кварацхелия составляет 10 миллионов евро.

В текущем сезоне Кварацхелия провел за "Рубин" 16 матчей в РПЛ, в которых забил два гола, отдал две голевые передачи и заработал для своих партнеров три пенальти.