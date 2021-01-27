21:16 27 Января 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0032
  • 100 RUB4.3714
  • USD3.3011
Поиск
LIVE:
Полузащитник сборной Грузии по футболу Хвича Кварацхелия

Гендиректор "Рубина" прокомментировал интерес "Наполи" к Кварацхелия

photo: FC Rubin
Спорт
Получить короткую ссылку
Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (158)
65 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210127/250726190/Generalnyy-direktor-Rubina-prokommentiroval-interes-Napoli-k-Kvaratskheliya.html

Ранее Сайманов заявлял, что "Рубин" готов отпустить Кварацхелия, если клуб получит реальное и интересное предложение

ТБИЛИСИ, 27 янв – Sputnik. Генеральный директор футбольного клуба "Рубин" Рустем Сайманов прокомментировал изданию "БИЗНЕС Online" информацию о готовности итальянского "Наполи" приобрести грузинского полузащитника Хвичу Кварацхелия за 25 миллионов евро.

"Я не знаю об интересе "Наполи", официальных предложений не поступало. Но 25 миллионов – хорошая цена", - цитирует Сайманова издание.

Ранее Сайманов неоднократно заявлял, что "Рубин" готов отпустить Кварацхелия, если клуб получит реальное и интересное предложение. На данный момент, по версии авторитетного издания transfermarkt.com, трансферная стоимость Кварацхелия составляет 10 миллионов евро.

В текущем сезоне Кварацхелия провел за "Рубин" 16 матчей в РПЛ, в которых забил два гола, отдал две голевые передачи и заработал для своих партнеров три пенальти.

Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (158)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Горящий автомобиль после протестов против COVID-мер в Нидерландах
Бунт против локдауна: Нидерланды охвачены беспорядками - фото
Нищета страшнее вируса: столицу Грузии захлестнула волна протестов - видео
Нищета страшнее вируса: Тбилиси захлестнула волна протестов - видео
Военная мощь Грузии - рейтинг
Военная мощь Грузии - рейтинг
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться