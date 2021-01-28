"У нас есть "туз в рукаве" – как сборная России по регби готовится к матчу с Грузией

ТБИЛИСИ, 28 янв – Sputnik. Главный тренер сборной России по регби Лин Джонс прокомментировал изданию rugger.info предстоящий матч против команды Грузии, который состоится 7 февраля в Тбилиси. По мнению валлийского специалиста на стороне грузин – сила и опыт.

Сборная Грузия по регби начала подготовку к матчу с Россией>>

"Почти все грузины играют во Франции, там – середина сезона. Мне кажется, что первый тайм пройдет в равной борьбе, а во втором нам будет гораздо сложнее. На стороне Грузии – сила и опыт", – сказал Джонс.

Также валлийский специалист отметил три компонента, в которых Грузия бесспорно превосходит Россию:

"Первое – физическая подготовка. Второе – опыт. Тот же Осенний Кубок Наций позволил грузинам сыграть против топ-сборных. Они очень много вынесли из тех поединков. Ну и третье – уверенность, поскольку "лелос" никогда не проигрывали России. Психология на их стороне", – отметил Джонс.

При этом Джонс отметил, что его задача, как главного тренера сборной России, вселить в своих подопечных мысль, что и они могут побеждать.

"У нас есть "туз в рукаве", но о нем я говорить не буду – это часть нашего большого плана на матч. Поймите, у нас тут тупых-то нет: все понимают, насколько тяжелая будет игра против Грузии. Но если мы хорошо сыграем, воспользуемся всеми шансами и нам повезет, то можем и победить, так?" – предположил Джонс.

Стоит также отметить, что Джонс прекрасно понимает, насколько сложно будет обыграть сборную Грузии в Тбилиси: "Если мы выиграем, я бы хотел встретиться с Владимиром Путиным. Пусть даст мне звание героя, как Юрию Гагарину".

Матч между сборными Грузии и России состоится в рамках заключительного тура прошлогоднего розыгрыша Кубка европейских наций.

Игра пройдет в Тбилиси 7 февраля и начнется в 15:00 по местному времени. Правда, до сих пор неизвестно, на каком стадионе. Этот вопрос будет решен в ближайшие дни. При этом однозначно можно сказать, что из-за ковид-ограничений матч пройдет без болельщиков.

Изначально игра между сборными Грузии и России должна была состояться 14 марта. Однако из-за пандемии коронавируса сроки ее проведения неоднократно переносились. Стоит отметить, что с турнирной точки зрения эта встреча для сборной Грузии не имеет никакого значения, так как "лелос" досрочно выиграли Кубок европейских наций в третий раз подряд и 12 раз в истории.

Сборные Грузии и России встречались между собой 23 раза. Впервые "лелос" и "медведи" пересеклись в 1993 году в Польше, и тогда Россия одержала свою единственную победу над Грузией, выиграв со счетом 15:9.

В 2002 году команды сыграли вничью 12:12. Во всех остальных случаях победу неизменно праздновали грузинские регбисты, самая крупная из которых состоялась в 2012 году в Тбилиси. Тогда хозяева победили со счетом 46:0.

Общий счет в противостоянии Грузии и России – 579:269, а количество удачных попыток 66:16.