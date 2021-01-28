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Игрок ЦСКА Торнике Шенгелия в матче 10-го тура регулярного чемпионата мужской баскетбольной Евролиги сезона 2020/2021 между ПБК ЦСКА и БК Олимпиакос

Торнике Шенгелия снова лучший, а ЦСКА обыгрывает "Альбу" в Евролиге

© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
Спорт
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Грузинский спортсмен провел на паркете чуть больше 26 минут и за это время набрал 20 очков

ТБИЛИСИ, 28 янв – Sputnik. Капитан сборной Грузии по баскетболу и форвард ЦСКА Торнике Шенгелия, стал самым результативным игроком матча Евролиги, в котором "армейцы" на выезде обыграли берлинскую "Альбу" 71:68.

Торнике Шенгелия был лучшим в составе ЦСКА, но "армейцы" все равно проиграли>>

Шенгелия провел на паркете чуть больше 26 минут и за это время набрал 20 очков. При этом на подборах грузин действовал не лучшим образом лишь один раз удачно сыграв под кольцом. Также на счету грузинского форварда три перехвата.

Стоит отметить, что Шенгелия уже во втором подряд матче Евролиги становится самым результативным игроком ЦСКА. На прошлой неделе в игре против стамбульского "Фенербахче" грузин набрал 18 очков. Правда "армейцам" это не помогло, так как они уступили турецкому клубу 83:89.

Игрок ПБК ЦСКА Торнике Шенгелия
© photo: Sputnik / Pavel Bednyakov
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Победой над "Альбой" ЦСКА прервал серию из двух поражений подряд в Евролиге. До проигрыша "Фенербахче" московский клуб, также у себя дома, уступил "Барселоне" 75:88. Кстати, после этого успеха именно каталонский клуб опередил ЦСКА в турнирной таблице и вышел на первое место.

Шенгелия перешел в ЦСКА летом прошлого года из испанской "Басконии". Контракт 29-летнего форварда с "армейцами" рассчитан на три года.

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