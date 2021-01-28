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Футзал. Сборные Грузии и Литвы

Сборная Грузии по футзалу начала подготовку к матчу с Россией

photo: Georgian Football Federation (GFF)
Спорт
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Грузинские спортсмены на международной арене (160)
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Sputnik Грузия
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В связи с ограничениями, вызванными пандемией COVID-19, предстоящая встреча пройдет при пустых трибунах

ТБИЛИСИ, 28 янв – Sputnik. Национальная команда Грузии по футзалу начала подготовку к отборочному матчу ЕВРО-2022 против России, который состоится в Тбилиси 2 февраля.

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photo: Georgian Football Federation (GFF)
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По информации Федерации футбола Грузии, на данном этапе подопечные Автандила Асатиани готовятся не в полном составе. Два легионера – Ираклий Тодуа и Элисандро, присоединятся к сборной в конце текущей недели.

В связи с ограничениями, вызванными пандемией COVID-19, предстоящая встреча пройдет при пустых трибунах.

Сборные Грузии и России выступают в отборочной группе два вместе с командами Франции и Армении. На данный момент в квартете состоялась только одна встреча – в начале декабря Грузия сыграла вничью 4:4 с Францией на выезде.

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photo: Tajikistan Football Federation
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В отборочном цикле чемпионата Европы принимают участие 32 сборные, разбитые на восемь групп. По регламенту, в финальную часть турнира выходят победители каждой группы, а также шесть сборных с лучшими показателями со вторых мест. Две оставшиеся команды, из занявших вторые места, разыграют между собой в плей-офф еще одну путевку на ЕВРО-2022. Все эти сборные присоединятся к команде Нидерландов, которая на правах страны-хозяйки автоматически квалифицируется на турнир.

Чемпионат Европы по футзалу пройдет с 6 января по 9 февраля 2022 года в двух городах Нидерландов – Амстердаме и Гронингене.

Сборная Грузии по футзалу ни разу в своей истории не принимала участия в чемпионате Европы.

Самой титулованной командой турнира, проводящегося с 1996 года, является сборная Испании, которая семь раз становилась сильнейшей в Европе.

Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (160)
Теги:
Сборная Грузии по футзалу, Грузия


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