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Игрок ПБК ЦСКА Торнике Шенгелия

Торнике Шенгелия попал в символическую пятерку Евролиги

© photo: Sputnik / Алексей Филиппов
Спорт
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Темы:
Новости грузинского баскетбола (93)
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По отзывам экспертов, в последней игре грузинский баскетболист взял на себя роль лидера команды и стал самым результативным игроком матча

ТБИЛИСИ, 28 янв – Sputnik. Капитан сборной Грузии по баскетболу и форвард московского ЦСКА Торнике Шенгелия попал в символическую пятерку XXII тура Евролиги по версии издания Eurohoops.

В отчетном туре ЦСКА на выезде обыграл берлинскую "Альбу" 71:68, а Шенгелия стал самым результативным игроком матча, набрав 20 очков.

Игрок ЦСКА Торнике Шенгелия в матче 10-го тура регулярного чемпионата мужской баскетбольной Евролиги сезона 2020/2021 между ПБК ЦСКА и БК Олимпиакос
© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
Торнике Шенгелия снова лучший, а ЦСКА обыгрывает "Альбу" в Евролиге

"В матче против "Альбы" ЦСКА играл без своего привычного лидера Майка Джеймса (дисквалификация) и травмированного Уилла Клайберна. В такой ситуации кто-то должен был взять на себя роль лидера, и этим кем-то стал Шенгелия. Его 20 очков в малорезультативной игре стали ключевыми в победе ЦСКА. Особенно важными стали два точных штрафных броска в его исполнении в конце матча. В тот момент ЦСКА выигрывал у "Альбы" всего одно очко", - пишет издание об игре Шенгелия.

В текущем сезоне Шенгелия впервые попал в символическую пятерку Евролиги. Помимо грузинского форварда в список попали: Ник Вейлер-Бабб ("Бавария"), Норрис Коул ("Вийербан"), Кевин Пантер ("Олимпиакос") и Ян Веселы ("Фенербахче"). Лучшим тренером отчетного тура назван бывший наставник сборной Грузии – Игор Кокошков, ныне возглавляющий "Фенербахче".

Шенгелия перешел в ЦСКА летом прошлого года из испанской "Басконии". Контракт 29-летнего форварда с "армейцами" рассчитан на три года.

Темы:
Новости грузинского баскетбола (93)
Теги:
Торнике Шенгелия, ЦСКА, баскетбол, Россия


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