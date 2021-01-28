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Матч по регби между сборными Грузии и России, который завершился со счетом 28:14

Матч сборных Грузии и России по регби рассудит румынская бригада арбитров

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Спорт
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Темы:
Матч сборных Грузии и России по регби (20)
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Sputnik Грузия
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Матч между сборными Грузии и России состоится в рамках заключительного тура прошлогоднего розыгрыша Кубка европейских наций

ТБИЛИСИ, 28 янв – Sputnik. Матч Кубка европейских наций между сборными Грузии и России по регби, который состоится в Тбилиси 7 февраля, рассудит румынская бригада арбитров, говорится в сообщении Федерации регби Румынии.

Главным арбитром назначен Александру Ионеску. Его помощниками будут Кристиан Сербан и Раду Петреску. Ионеску второй раз в карьере будет работать на матче двух национальных команд. Дебют румынского арбитра на международной арене состоялся в ноябре прошлого года в матче между сборными Португалии и Бразилии.

​"Думаю, нашу дебютную работу в Лиссабоне оценили в Регби Европы и поэтому назначили на матч между Грузией и Россией. Для нас большая честь и привилегия судить важные соревнования Европы по регби. Уверен, нас ждет интересный и напряженный матч", - прокомментировал свое назначение Ионеску.

Регби. Россия-Грузия
© photo: Sputnik / Sergey Guneev
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Матч между сборными Грузии и России состоится в рамках заключительного тура прошлогоднего розыгрыша Кубка европейских наций.

Игра пройдет в Тбилиси 7 февраля и начнется в 15:00 по местному времени. Правда, до сих пор неизвестно, на каком стадионе. Этот вопрос будет решен в ближайшие дни. При этом однозначно можно сказать, что из-за ковид-ограничений матч пройдет без болельщиков.

Изначально игра между сборными Грузии и России должна была состояться 14 марта. Однако из-за пандемии коронавируса сроки ее проведения неоднократно переносились. Стоит отметить, что с турнирной точки зрения эта встреча для сборной Грузии не имеет никакого значения, так как "лелос" досрочно выиграли Кубок европейских наций в третий раз подряд и 12 раз в истории.

Матч сборных Грузии и России по регби
photo: Georgian Rugby / FB
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Сборные Грузии и России встречались между собой 23 раза. Впервые "лелос" и "медведи" пересеклись в 1993 году в Польше, и тогда Россия одержала свою единственную победу над Грузией, выиграв со счетом 15:9.

В 2002 году команды сыграли вничью 12:12. Во всех остальных случаях победу неизменно праздновали грузинские регбисты, самая крупная из которых состоялась в 2012 году в Тбилиси. Тогда хозяева победили со счетом 46:0.

Общий счет в противостоянии Грузии и России – 579:269, а количество удачных попыток 66:16.

Темы:
Матч сборных Грузии и России по регби (20)
Теги:
Россия, Кубок Европейских наций по регби, Сборная Грузии по регби, регби


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