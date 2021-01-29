Российские регбисты: "с грузинами просто не бывает"

Игроки сборной России считают, что грузинские регбисты лучше подготовлены, так как участвовали в Осеннем Кубке Наций

ТБИЛИСИ, 29 янв – Sputnik. В преддверии матча между сборными Грузии и России по регби в рамках заключительного тура прошлогоднего розыгрыша Кубка европейских наций игроки российской команды прокомментировали Sputnik Грузия предстоящую встречу.

Капитан сборной России Василий Артемьев отметил, что встречи со сборной Грузии всегда носят принципиальный характер для обеих сторон.

"С грузинскими регбистами никогда не бывает просто. Страсти накалены, но только на поле. За его пределы это не распространяется. С грузинскими регбистами, с грузинским регби у нас никогда никаких противоречий не было. Поэтому еще раз подчеркну – страсти бурлят только на поле", – подчеркнул регбист.

По словам Артемьева, сборная Грузии будет хорошо подготовлена к матчу в Тбилиси, так как совсем недавно приняла участие в Осеннем Кубке Наций, где провела достойные встречи с топовыми соперниками.

"Можно сказать, что это были первые шаги Грузии в элите мирового регби. Россия о таком пока только может мечтать и следовать по стопам грузин", – отметил Артемьев.

Несмотря на это, капитан сборной России ждет много положительных моментов от матча в Тбилиси.

"Не буду загадывать по поводу счета, потому что мы играем на выезде. В регби это очень важно, а играть в Грузии всегда очень тяжело. Несмотря на то, что наша сборная сильно преобразилась и омолодилась за последнее время, в команде отличный настрой и для наших ребят предстоящий матч станет хорошей проверкой боем", – считает регбист.

В аналогичном ключе высказался и рекордсмен сборной России по количеству набранных очков Юрий Кушнарев.

"Мы долгое время не собирались вместе и состав, который сейчас находится на сборах, давно не имел игровой практики, как совместной, так и персональной. Если сравнивать нас с грузинами, то они прошли потрясающий по уровню турнир, где сыграли с лучшими командами Европы. У них была практика и они смогли опробовать новых игроков. Так что у Грузии есть в этом преимущество", – заявил Кушнарев.

О том, что матч будет непростым сказал и пресс-секретарь Федерации регби России Антон Хализов.

"Учитывая, что наша команда со сборной Грузии играет очень неудачно, не выигрывала с 1993 года, матч будет непростым. Сейчас сборная Грузии прогрессирует. Помимо этого, мегапринципиальный характер игры и фактор своего поля. К тому же, над нами давлеет турнирная ситуация", – отметил Хализов.

Матч между сборными Грузии и России состоится в рамках заключительного тура прошлогоднего розыгрыша Кубка европейских наций.

Игра пройдет в Тбилиси 7 февраля и начнется в 15:00 по местному времени. Правда до сих пор неизвестно, на каком стадионе. Этот вопрос будет решен в ближайшие дни. При этом однозначно можно сказать, что из-за ковид-ограничений матч пройдет без болельщиков.

Изначально игра между сборными Грузии и России должна была состояться 14 марта. Однако из-за пандемии коронавируса сроки ее проведения неоднократно переносились. Стоит отметить, что с турнирной точки зрения эта встреча для сборной Грузии не имеет никакого значения, так как "лелос" досрочно выиграли Кубок европейских наций в третий раз подряд и 12 раз в истории.

Сборные Грузии и России встречались между собой 23 раза. Впервые "лелос" и "медведи" пересеклись в 1993 году в Польше, и тогда Россия одержала свою единственную победу над Грузией, выиграв со счетом 15:9.

В 2002 году команды сыграли вничью 12:12. Во всех остальных случаях победу неизменно праздновали грузинские регбисты, самая крупная из которых состоялась в 2012 году в Тбилиси. Тогда хозяева победили со счетом 46:0.

Общий счет в противостоянии Грузии и России – 579:269, а количество удачных попыток 66:16.