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Ника Квеквескири - полузащитник сборной Грузии по футболу

Полузащитник сборной Грузии по футболу продолжит карьеру в Польше

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Спорт
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Темы:
Будни грузинского футбола в Европе (183)
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Sputnik Грузия
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Прошлым клубом Квеквескири был казахстанский "Тобол", за который футболист выступал с 2017 года и забил пять голов

ТБИЛИСИ, 29 янв – Sputnik. Полузащитник сборной Грузии по футболу Ника Квеквескири подписал контракт с польским "Лехом", говорится в сообщении клуба из Познани.

Срок соглашения между 28-летним Квеквескири и "Лехом" рассчитан до конца текущего сезона. Однако в контракте есть пункт, согласно которому договор может быть продлен еще на два года.

Ника Квеквескири - полузащитник сборной Грузии по футболу
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Полузащитник сборной Грузии по футболу покинул казахстанский "Тобол"

"Мы хотели повысить конкуренцию в средней линии. Квеквескири – опытный игрок, который минувшей осенью регулярно играл не только за свой прошлый клуб, но и за национальную сборную Грузии. Нике предстоит борьба за место в основном составе с Йеспером Кальстремом и Педро Тиба", - прокомментировал переход грузинского полузащитника спортивный директор "Леха" Томаш Рзас.

Прошлым клубом Квеквескири был казахстанский "Тобол", за который футболист выступал с 2017 года. В составе команды из Костаная опорный полузащитник провел 84 матча, в которых забил пять голов и отметился 10 результативными передачами.

В составе сборной Грузии Квеквескири провел 32 матча, в которых записал на свой счет пять голевых передач.

Что касается "Леха", то в XIV турах чемпионата Польши клуб из Познани набрал 17 очков и занимает девятое место в турнирной таблице.

Темы:
Будни грузинского футбола в Европе (183)
Теги:
Польша, футбол, Ника Квеквескири


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