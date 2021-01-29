Полузащитник сборной Грузии по футболу продолжит карьеру в Польше

Прошлым клубом Квеквескири был казахстанский "Тобол", за который футболист выступал с 2017 года и забил пять голов

ТБИЛИСИ, 29 янв – Sputnik. Полузащитник сборной Грузии по футболу Ника Квеквескири подписал контракт с польским "Лехом", говорится в сообщении клуба из Познани.

Срок соглашения между 28-летним Квеквескири и "Лехом" рассчитан до конца текущего сезона. Однако в контракте есть пункт, согласно которому договор может быть продлен еще на два года.

"Мы хотели повысить конкуренцию в средней линии. Квеквескири – опытный игрок, который минувшей осенью регулярно играл не только за свой прошлый клуб, но и за национальную сборную Грузии. Нике предстоит борьба за место в основном составе с Йеспером Кальстремом и Педро Тиба", - прокомментировал переход грузинского полузащитника спортивный директор "Леха" Томаш Рзас.

Прошлым клубом Квеквескири был казахстанский "Тобол", за который футболист выступал с 2017 года. В составе команды из Костаная опорный полузащитник провел 84 матча, в которых забил пять голов и отметился 10 результативными передачами.

В составе сборной Грузии Квеквескири провел 32 матча, в которых записал на свой счет пять голевых передач.

Что касается "Леха", то в XIV турах чемпионата Польши клуб из Познани набрал 17 очков и занимает девятое место в турнирной таблице.