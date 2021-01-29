Автандил Асатиани: матч против сборной России будет очень непростым

Сборные Грузии и России по футзалу выступают в одной отборочной группе вместе с командами Франции и Армении

ТБИЛИСИ, 29 янв – Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по футзалу Автандил Асатиани прокомментировал пресс-службе ФФГ предстоящий отборочный матч ЕВРО-2022 против команды России, который состоится в Тбилиси 2 февраля.

"Матч против России будет для нас очень непростым, но наша задача – выход из группы. Для этого мы сделаем все от нас зависящее. У каждой команды есть свои минусы и мы должны их найти в предстоящей игре с вице-чемпионами мира. Мы уважаем нашего соперника, но у себя дома будем играть только на победу", - сказал Асатиани.

При этом наставник грузинской команды посетовал на то, что сборной, не только в предстоящей игре, но и во всей квалификации, не сможет помочь один из лидеров – Сими Сайотти, получивший серьезную травму.

Прокомментировал предстоящий матч и один из футболистов сборной Грузии Звиад Купатадзе.

"В команде отличный настрой. Думаю, в мире нет сборной, против которой мы не смогли бы сыграть достойно. Сборная России не только фаворит нашей группы, она вице-чемпион мира. К сожалению, из-за сложившейся в мире ситуации с коронавирусом, матч пройдет без болельщиков. Однозначно – нам будет не хватать их эмоций", - заявил Купатадзе.

Отборочный матч ЕВРО-2022 по футзалу между сборными Грузии и России состоится 2 февраля в тбилисском "Олимпийском дворце". Начало встречи в 18:00 по местному времени.

Сборные Грузии и России выступают в отборочной группе два вместе с командами Франции и Армении. На данный момент в квартете состоялась только одна встреча – в начале декабря Грузия сыграла вничью 4:4 с Францией на выезде.

В отборочном цикле чемпионата Европы принимают участие 32 сборные, разбитые на восемь групп. По регламенту в финальную часть турнира выходят победители каждой группы, а также шесть сборных с лучшими показателями со вторых мест. Две оставшиеся команды, из занявших вторые места, разыграют между собой в плей-офф еще одну путевку на ЕВРО-2022. Все эти сборные присоединятся к команде Нидерландов, которая на правах страны-хозяйки автоматически квалифицируется на турнир.

Чемпионат Европы по футзалу пройдет с 6 января по 9 февраля 2022 года в двух городах Нидерландов – Амстердаме и Гронингене.

Сборная Грузии по футзалу ни разу в своей истории не принимала участия в чемпионате Европы.

Самой титулованной командой турнира, проводящегося с 1996 года, является сборная Испании, которая семь раз становилась сильнейшей в Европе.