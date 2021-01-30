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Футбол. Футболист и футбольный мяч

Динамовцы Тбилиси сыграли вничью с украинским клубом

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Спорт
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Темы:
Чемпионат Грузии по футболу (165)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210130/250749535/Dinamovtsy-Tbilisi-sygrali-vnichyu-s-ukrainskim-klubom.html

Следующий подготовительный к сезону матч действующий чемпион Грузии проведет 1 февраля против киевского "Динамо"

ТБИЛИСИ, 30 янв – Sputnik. Футбольный клуб "Динамо" Тбилиси сыграл вничью 1:1 с украинским "Колосом" в третьем контрольном матче в рамках предсезонной подготовки в турецком Белеке.

Динамовцы открыли счет уже на 18 минуте встречи. Поперечный пас новобранца грузинского клуба Зорана Марушича, великолепным ударом в касание трансформировал в гол Фабиан Споркслейд. Для нидерландского защитника этот гол стал дебютным в составе "Динамо".

Подопечные Георгия Немсадзе уверенно контролировали ход матча, но в самой концовке все же расслабились. В уже компенсированное арбитром время "Колос" сумел сравнять счет. Буквально на последней секунде встречи отличился Павел Ореховский.

Игрок футбольного клуба Динамо Тбилиси
photo: FC Dinamo Tbilisi / FB
Динамовцы Тбилиси победили во втором матче предсезонной подготовки

В первом матче предсезонных сборов "Динамо" уступило сербскому "Раднику" 0:1, после чего обыграли еще один клуб из Сербии – "Напредак" с таким же счетом.

Следующий тест-матч действующий чемпион Грузии проведет 1 февраля против киевского "Динамо".

Чемпионат Грузии по футболу сезона 2021 года стартует 27 февраля. В матче-открытии на "Динамо Арене" сыграют "Динамо" Тбилиси и новичок высшей Лиги – "Самгурали" из Цкалтубо.

Темы:
Чемпионат Грузии по футболу (165)
Теги:
ФК "Динамо" Тбилиси, Чемпионат Грузии по футболу, футбол


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