Динамовцы Тбилиси сыграли вничью с украинским клубом

ТБИЛИСИ, 30 янв – Sputnik. Футбольный клуб "Динамо" Тбилиси сыграл вничью 1:1 с украинским "Колосом" в третьем контрольном матче в рамках предсезонной подготовки в турецком Белеке.

Динамовцы открыли счет уже на 18 минуте встречи. Поперечный пас новобранца грузинского клуба Зорана Марушича, великолепным ударом в касание трансформировал в гол Фабиан Споркслейд. Для нидерландского защитника этот гол стал дебютным в составе "Динамо".

Подопечные Георгия Немсадзе уверенно контролировали ход матча, но в самой концовке все же расслабились. В уже компенсированное арбитром время "Колос" сумел сравнять счет. Буквально на последней секунде встречи отличился Павел Ореховский.

В первом матче предсезонных сборов "Динамо" уступило сербскому "Раднику" 0:1, после чего обыграли еще один клуб из Сербии – "Напредак" с таким же счетом.

Следующий тест-матч действующий чемпион Грузии проведет 1 февраля против киевского "Динамо".

Чемпионат Грузии по футболу сезона 2021 года стартует 27 февраля. В матче-открытии на "Динамо Арене" сыграют "Динамо" Тбилиси и новичок высшей Лиги – "Самгурали" из Цкалтубо.