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Матч по регби между сборными Грузии и России, который завершился со счетом 28:14

Матч сборных Грузии и России по регби пройдет с ограниченным доступом СМИ

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Спорт
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Темы:
Матч сборных Грузии и России по регби (22)
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Матч между сборными Грузии и России состоится в рамках заключительного тура прошлогоднего розыгрыша Кубка европейских наций

ТБИЛИСИ, 1 фев – Sputnik. Матч между сборными Грузии и России по регби в рамках заключительного тура прошлогоднего розыгрыша Кубка европейских наций пройдет в Тбилиси 7 февраля при ограниченном доступе представителей СМИ, говорится в сообщении Союза регби Грузии.

Как говорится в сообщении, данная мера вызвана ситуацией, связанной с пандемией COVID-19 в Грузии и во всем мире. По этой же причине матч на стадионе имени Михаила Месхи пройдет без болельщиков.

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© Sputnik / Alexander Imedashvili
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В сообщении отмечается, что все пресс-конференции (предматчевые и послематчевые) главных тренеров сборных Грузии и России пройдут онлайн, посредством платформы ZOOM.

Фото- и видеосъемку открытых и капитанских тренировок проведут операторы Союза регби Грузии, после чего все материалы будут выложены в открытый доступ. Это же относится и к комментариям игроков.

Что касается непосредственно матча, то вместо 40 журналистов на игре смогут присутствовать только 15, с соблюдением необходимой социальной дистанции. Фотосъемку смогут провести только четыре оператора, получившие разрешение от Союза регби Грузии.

Матч сборных Грузии и России по регби
photo: Georgian Rugby / FB
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Матч между сборными Грузии и России состоится в рамках заключительного тура прошлогоднего розыгрыша Кубка европейских наций.

Игра пройдет в Тбилиси 7 февраля на стадионе имени Михаила Месхи и начнется в 15:00 по местному времени.

Изначально встреча между сборными Грузии и России должна была состояться 14 марта. Однако из-за пандемии коронавируса сроки ее проведения неоднократно переносились. Стоит отметить, что с турнирной точки зрения эта встреча для сборной Грузии не имеет никакого значения, так как "лелос" досрочно выиграли Кубок европейских наций в третий раз подряд и 12 раз в истории.

Регби. Россия-Грузия
© photo: Sputnik / Sergey Guneev
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Сборные Грузии и России встречались между собой 23 раза. Впервые "лелос" и "медведи" пересеклись в 1993 году в Польше, и тогда Россия одержала свою единственную победу над Грузией, выиграв со счетом 15:9.

В 2002 году команды сыграли вничью 12:12. Во всех остальных случаях победу неизменно праздновали грузинские регбисты, самая крупная из которых состоялась в 2012 году в Тбилиси. Тогда хозяева победили со счетом 46:0.

Общий счет в противостоянии Грузии и России – 579:269, а количество удачных попыток 66:16.

Темы:
Матч сборных Грузии и России по регби (22)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Кубок Европейских наций по регби, Сборная Грузии по регби, Союз регби Грузии, регби


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