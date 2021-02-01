Спортивный директор "Рубина": Кварацхелия вряд ли покинет клуб зимой

Для "Рубина" счастье, что мы участвуем в той или иной степени в подготовке такого большого таланта, заявил представитель клуба

ТБИЛИСИ, 1 фев – Sputnik. Спортивный директор "Рубина" Олег Яровинский считает, что полузащитник сборной Грузии Хвича Кварацхелия вряд ли покинет казанский клуб в зимнее трансферное окно. Об этом он заявил в интервью зданию Sport-Express.

"Обращения (по поводу приобретения Кварацхелия – ред.) всегда происходят. Его уход зимой маловероятен, скорее всего. Хвича – это такой талант... Я лично привезу его куда-то в Европу на машине, если будут закрыты границы. Он должен играть в достойном большом европейском клубе", - сказал Яровинский.

При этом функционер отметил, что уход Кварацхелия должен произойти в правильное время. Полузащитник только начал играть, примерять на себя роль лидера, выходить на каждый матч в стартовом составе. По словам Яровинского, от грузинского футболиста всегда что-то зависит и когда он психологически привыкнет к этой роли, ему будет легче куда-то переходить.

"Для "Рубина" счастье, что мы участвуем в той или иной степени в подготовке такого большого таланта. Никто Хвичу не задержит в клубе ни на один лишний день. Тогда, когда будет нужно, он перейдет. Всему свое время", - подчеркнул спортивный директор "Рубина".

Кварацхелия, которому через 11 дней исполнится 20 лет, постоянно попадает в сферу интересов европейских клубов. В частности, грузинским полузащитником интересовались итальянская "Рома", "Боруссия" (Дортмунд), стамбульский "Галатасарай". Совсем недавно в СМИ появилась информация о том, что "Наполи" готов заплатить за Кварацхелия 25 миллионов евро.

Руководство "Рубина" неоднократно заявляло, что готово отпустить Кварацхелия, если клуб получит реальное и интересное предложение. На данный момент, по версии авторитетного издания Transfermarkt, трансферная стоимость Кварацхелия составляет 10 миллионов евро.

В текущем сезоне Кварацхелия провел за "Рубин" 16 матчей в РПЛ, в которых забил два гола, отдал две голевые передачи и заработал для своих партнеров три пенальти.