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Тбилисское Динамо на предсезонном сборе

"Динамовцы" Тбилиси проиграли одноклубникам из Киева на последних секундах

photo: FC Dinamo Tbilisi / FB
Спорт
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Темы:
Чемпионат Грузии по футболу (166)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210201/250768493/Dinamovtsy-Tbilisi-proigrali-odnoklubnikam-iz-Kieva-na-poslednikh-sekundakh.html

Следующий контрольный матч "Динамо" Тбилиси проведет еще с одним украинским клубом – "Зарей", 6 февраля

ТБИЛИСИ, 1 фев – Sputnik. Действующий чемпион Грузии по футболу "Динамо" Тбилиси проиграл "динамовцам" Киева 0:1 в четвертом контрольном матче в рамках предсезонной подготовки в турецком Белеке.

Победный гол команда Мирчи Луческу забила уже в компенсированное арбитром время. Давид Кобоури нарушил в своей штрафной правила, а Виктор Буяльский четко реализовал назначенный пенальти.

Стоит отметить, что в прошлом контрольном матче против украинского "Колоса" тбилисский клуб тоже пропустил буквально на последних секундах. Та встреча завершилась вничью 1:1.
Футбол. Футболист и футбольный мяч
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Динамовцы Тбилиси сыграли вничью с украинским клубом

"Динамовцы" Тбилиси провели уже четыре тест-матча на сборах в Турции. Подопечные Георгия Немсадзе обыграли 1:0 "Напредак" (Сербия), сыграли вничью с "Колосом" и потерпели два поражения с одинаковым счетом 0:1 – от "Радника" (Сербия) и "Динамо" (Киев).

Следующий контрольный матч "Динамо" Тбилиси проведет еще с одним украинским клубом – "Зарей". Это встреча состоится 6 февраля.

Чемпионат Грузии по футболу сезона 2021 года стартует 27 февраля. В матче-открытии на "Динамо Арене" сыграют "Динамо" Тбилиси и новичок высшей Лиги – "Самгурали" из Цкалтубо.

Темы:
Чемпионат Грузии по футболу (166)
Теги:
ФК "Динамо" Тбилиси, ФК "Динамо" Киев, Чемпионат Грузии по футболу, футбол, Грузия


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