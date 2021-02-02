Сборная Грузии по дзюдо выступит на турнире в Израиле не сильнейшим составом

На турнире из серии "Большой шлем" в Тель-Авиве выступят 18 грузинских дзюдоистов – 13 мужчин и пять женщин

ТБИЛИСИ, 2 фев – Sputnik. На турнире по дзюдо из серии "Большой шлем", который пройдет в Тель-Авиве с 18 по 20 февраля, сборная Грузии выступит без ряда лидеров.

Согласно информации Международной федерации дзюдо (IJF), в Тель-Авив не поедут: Лухум Чхвимиани (-60 кг), Важа Маргвелашвили (-66 кг, второй номер рейтинга IJF в своей весовой категории), Тато Григалашвили (-81 кг, третий номер IJF) и Варлам Липартелиани (-100 кг, лидер рейтинга IJF).

Отсутствие ряда дзюдоистов объясняется тем, что тренерский штаб сборной Грузии решил предоставить дополнительный отдых тем спортсменам, которые удачно выступили на "Мастерсе" в Дохе (Катар), в середине января. В частности, Липартелиани и Григалашвили стали победителями турнира, а Маргвелашвили завоевал бронзовую медаль.

Бека Гвиниашвили и Лаша Бекаури (оба -90 кг) тоже завоевали медали в Катаре, серебро и бронзу, соответственно. Однако, в категории до 90 кг сборной Грузии необходимы лицензионные очки, поэтому оба дзюдоиста выступят в Тель-Авиве.

В обще сложности на турнире в Израиле выступят 18 грузинских дзюдоистов – 13 мужчин и пять женщин.

Состав сборной Грузии:

Мужчины:

(-60 кг) – Темур Нозадзе, Амиран Папинашвили

(-66 кг) – Баграт Ниниашвили

(-73 кг) – Лаша Шавдатуашвили, Нугзар Таталашвили

(-81 кг) – Лука Майсурадзе, Владимир Ахалкаци

(-90 кг) – Лаша Бекаури, Бека Гвиниашвили

(-100 кг) – Илья Суламанидзе, Онисе Санеблидзе

(+100 кг) – Гурам Тушишвили, Гела Заалишвили

Женщины:

(-52 кг) – Татьяна Левицка-Шуквани, Мариам Джанашвили

(-57 кг) – Этери Липартелиани

(-70 кг) – Мариам Чантурия

(+78 кг) – София Сомхишвили.

На турнире в Тель-Авиве выступят 446 дзюдоистов (270 мужчин и 176 женщин) из 69 стран мира.