Баскетболист сборной Грузии продолжит карьеру в Сербии

Срок соглашения между 28-летним грузинским баскетболистом и "Борацем" рассчитан до окончания текущего сезона

ТБИЛИСИ, 2 фев – Sputnik. Защитник сборной Грузии по баскетболу Дуда Санадзе продолжит карьеру в клубе "Борац", говорится в сообщении на сайте сербской команды.

Срок соглашения между 28-летним Санадзе и "Борацем" рассчитан до окончания текущего сезона. Финансовая сторона сделки не разглашается.

Санадзе перешел в "Борац" из катарского "Аль Хора", где провел минувший сезон. Средние показатели грузинского баскетболиста за игру: 24,1 очко, 5,5 подборов и 3,6 паса. До перехода в "Аль Хор" Санадзе играл во многих клубах Европы – "Приморска" (Словения), "Пистоя" (Италия), "Гипускоа" (Испания), "Роса Радом" (Польша), "Оливейренш" (Португалия).

Что касается "Бораца", то клуб из города Чачак в чемпионате Сербии занимает третье место в турнирной таблице группы "А", а в Лиге Адриатики, где выступают сильнейшие клубы региона, 12 позицию из 14.