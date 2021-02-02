Торнике Шенгелия сыграет в Матче Всех Звезд Единой лиги ВТБ

ТБИЛИСИ, 2 фев – Sputnik. Капитан сборной Грузии по баскетболу и форвард московского ЦСКА Торнике Шенгелия примет участие в Матче Всех Звезд Единой лиги ВТБ.

Состав участников матча определился по итогам голосования среди болельщиков и представителей СМИ. Формирование команд происходило в соответствии со следующими правилами: а) каждая команда должна состоять из 10 игроков – пять защитников и пять представителей передней линии; б) в каждой сборной не должно быть более двух игроков из одного клуба.

Помимо Шенгелия в сборную Мира из ЦСКА попал Майк Джеймс. Однако, в последнее время американец не играет за "армейцев", и, вполне возможно, его место займет Никола Милутинов.

Состав сборной Мира:

Майк Джеймс, Торнике Шенгелия (оба ЦСКА), Айзея Кэнэн (УНИКС), Адас Юшкявичюс ("ПАРМА"), Кевин Пангос, Матеуш Понитка (оба "Зенит"), Мантас Калниетис, Миндагуас Кузминкас (оба "Локомотив-Кубань"), Джордан Мики ("Химки"), Дрю Гордон ("Автодор").

Состав сборной России:

Алексей Швед, Вячеслав Зайцев (оба "Химки), Никита Михайловский ("Автодор"), Михаил Кулагин ("Енисей"), Евгений Бабурин, Антон Астапкович (оба "Нижний Новгород"), Никита Курбанов, Джоэль Боломбой (оба ЦСКА), Андрей Зубков ("Зенит"), Станислав Ильницкий ("Локомотив-Кубань").

Шенгелия выступает за ЦСКА с лета прошлого года, куда он перешел из испанской "Басконии". Средний показатель грузинского форварда за игру составляет: 12.2 очка, 4.8 подбора, 2.1 паса. Коэффициент эффективности – 13.

Матч Всех Звезд Единой лиги ВТБ состоится 14 февраля.