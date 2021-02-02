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Матч по футзалу между сборными Грузии и России

Сборная Грузии по футзалу уступила России в отборочном матче ЕВРО-2022

© Sputnik / STRINGER
Спорт
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Грузинские спортсмены на международной арене (163)
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Следующий матч в рамках отбора на ЕВРО-2022 сборная Грузии проведет 5 марта в Тбилиси против Армении

ТБИЛИСИ, 2 фев – Sputnik. Сборная Грузии по футзалу уступила в Тбилиси команде России 0:4 в отборочном матче чемпионата Европы 2022 года.

Гости открыли счет уже на пятой минуте встречи после мощного удара Ромуло. Удвоить преимущество россиян помог Артем Ниязов, отличившийся в середине первого тайма.

До перерыва футболисты сборной Грузии имели несколько отличных возможностей сократить отставание, но хозяевам не везло с завершающими ударами. Выше всяких похвал действовал голкипер гостей – Игорь Путилов. Когда же и он был бессилен, за россиян играл каркас ворот.

Матч по футзалу между сборными Грузии и России
© Sputnik / STRINGER
Матч по футзалу между сборными Грузии и России

После перерыва подопечные Автандила Асатиани усилили прессинг соперника, но желаемых результатов данная тактика не принесла. Более того, на 28 минуте грузины потеряли мяч впереди, ошиблись в обороне, и Даниил Давыдов забил третий мяч, фактически предопределив исход противостояния.

Финальную точку в матче установил все тот же Ниязов, переигравший на 33 минуте Купатадзе в ближнем бою. Любопытно, но по количеству ударов в створ ворот футболисты сборной Грузии превзошли россиян – 12 против 11.

Матч по футзалу между сборными Грузии и России
© Sputnik / STRINGER
Матч по футзалу между сборными Грузии и России

В отборочной кампании ЕВРО-2022 обе сборные провели по две игры. До поражения от России команда Грузии сыграла на выезде вничью 4:4 с Францией. Что касается подопечных Сергея Скоровича, то в своем стартовом поединке квалификации чемпионата Европы россияне обыграли Армению 6:0.

Следующий матч в рамках отбора на ЕВРО-2022 сборная Грузии проведет 5 марта в Тбилиси против Армении. В этот же день сборная России в Париже сразится с французами.

Футзал. Сборные Грузии и Венгрии
photo: Georgian Football Federation (GFF)
Сборная Грузии по футзалу сыграла вничью с французами

В отборочном цикле чемпионата Европы принимают участие 32 сборные, разбитые на восемь групп. По регламенту в финальную часть турнира выходят победители каждой группы, а также шесть сборных с лучшими показателями со вторых мест. Две оставшиеся команды из занявших вторые места разыграют между собой в плей-офф еще одну путевку на ЕВРО-2022. Все эти сборные присоединятся к команде Нидерландов, которая на правах страны-хозяйки автоматически квалифицируется на турнир.

Чемпионат Европы по футзалу пройдет с 6 января по 9 февраля 2022 года в двух городах Нидерландов – Амстердаме и Гронингене.

Сборная Грузии по футзалу ни разу в своей истории не принимала участия в чемпионате Европы.

Самой титулованной командой турнира, проводящегося с 1996 года, является сборная Испании, которая семь раз становилась сильнейшей в Европе.

Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (163)
Теги:
Сборная Грузии по футзалу, Россия, Грузия


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