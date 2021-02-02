Сборная Грузии по футзалу уступила России в отборочном матче ЕВРО-2022

ТБИЛИСИ, 2 фев – Sputnik. Сборная Грузии по футзалу уступила в Тбилиси команде России 0:4 в отборочном матче чемпионата Европы 2022 года.
Гости открыли счет уже на пятой минуте встречи после мощного удара Ромуло. Удвоить преимущество россиян помог Артем Ниязов, отличившийся в середине первого тайма.
До перерыва футболисты сборной Грузии имели несколько отличных возможностей сократить отставание, но хозяевам не везло с завершающими ударами. Выше всяких похвал действовал голкипер гостей – Игорь Путилов. Когда же и он был бессилен, за россиян играл каркас ворот.
После перерыва подопечные Автандила Асатиани усилили прессинг соперника, но желаемых результатов данная тактика не принесла. Более того, на 28 минуте грузины потеряли мяч впереди, ошиблись в обороне, и Даниил Давыдов забил третий мяч, фактически предопределив исход противостояния.
Финальную точку в матче установил все тот же Ниязов, переигравший на 33 минуте Купатадзе в ближнем бою. Любопытно, но по количеству ударов в створ ворот футболисты сборной Грузии превзошли россиян – 12 против 11.
В отборочной кампании ЕВРО-2022 обе сборные провели по две игры. До поражения от России команда Грузии сыграла на выезде вничью 4:4 с Францией. Что касается подопечных Сергея Скоровича, то в своем стартовом поединке квалификации чемпионата Европы россияне обыграли Армению 6:0.
Следующий матч в рамках отбора на ЕВРО-2022 сборная Грузии проведет 5 марта в Тбилиси против Армении. В этот же день сборная России в Париже сразится с французами.
В отборочном цикле чемпионата Европы принимают участие 32 сборные, разбитые на восемь групп. По регламенту в финальную часть турнира выходят победители каждой группы, а также шесть сборных с лучшими показателями со вторых мест. Две оставшиеся команды из занявших вторые места разыграют между собой в плей-офф еще одну путевку на ЕВРО-2022. Все эти сборные присоединятся к команде Нидерландов, которая на правах страны-хозяйки автоматически квалифицируется на турнир.
Чемпионат Европы по футзалу пройдет с 6 января по 9 февраля 2022 года в двух городах Нидерландов – Амстердаме и Гронингене.
Сборная Грузии по футзалу ни разу в своей истории не принимала участия в чемпионате Европы.
Самой титулованной командой турнира, проводящегося с 1996 года, является сборная Испании, которая семь раз становилась сильнейшей в Европе.