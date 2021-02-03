Нападающий сборной Грузии по футболу покинул волгоградский "Ротор"

Сотрудничество между грузинским футболистом и российским клубом завершено досрочно по обоюдному согласию

ТБИЛИСИ, 3 фев – Sputnik. Форвард национальной сборной Грузии по футболу Бека Микелтадзе покинул волгоградский "Ротор". Об этом говорится в сообщении на официальной странице российского клуба в Facebook.

В сообщении говорится, что сотрудничество между грузинским футболистом и "Ротором" завершено досрочно по обоюдному соглашению сторон. Руководство команды поблагодарило Микелтадзе за проведенное в клубе время и пожелало успехов в дальнейшей карьере.

Микелтадзе перешел в "Ротор" из "Рубина" в феврале прошлого года. За волгоградский клуб нападающий провел 14 матчей и не сумел забить ни одного гола.

О том, где продолжит карьеру 23-летний форвард, пока не сообщается.

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До перехода в "Ротор" Микелтадзе выступал за "Зестафони", "Динамо" Тбилиси, "Рустави", "Анортосис" и "Рубин". В составе сборной Грузии нападающий провел два матча.