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Форвард национальной сборной Грузии по футболу Бека Микелтадзе

Нападающий сборной Грузии по футболу покинул волгоградский "Ротор"

photo: SC "Rotor" / FB
Спорт
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Темы:
Грузинские футболисты в России (129)
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Сотрудничество между грузинским футболистом и российским клубом завершено досрочно по обоюдному согласию

ТБИЛИСИ, 3 фев – Sputnik. Форвард национальной сборной Грузии по футболу Бека Микелтадзе покинул волгоградский "Ротор". Об этом говорится в сообщении на официальной странице российского клуба в Facebook.

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В сообщении говорится, что сотрудничество между грузинским футболистом и "Ротором" завершено досрочно по обоюдному соглашению сторон. Руководство команды поблагодарило Микелтадзе за проведенное в клубе время и пожелало успехов в дальнейшей карьере.

Микелтадзе перешел в "Ротор" из "Рубина" в феврале прошлого года. За волгоградский клуб нападающий провел 14 матчей и не сумел забить ни одного гола.

О том, где продолжит карьеру 23-летний форвард, пока не сообщается.

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До перехода в "Ротор" Микелтадзе выступал за "Зестафони", "Динамо" Тбилиси, "Рустави", "Анортосис" и "Рубин". В составе сборной Грузии нападающий провел два матча.

Темы:
Грузинские футболисты в России (129)

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Теги:
Федерация футбола Грузии, футбол


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