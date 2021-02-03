Встреча состоится в Румынии, однако на данный момент стадион и время начала матча не известны

ТБИЛИСИ, 3 фев – Sputnik. Национальная сборная Грузии по футболу проведет товарищеский матч с Румынией 2 июня текущего года, говорится в сообщении на сайте ФФГ.

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Как говорится в сообщении, федерации футбола Грузии и Румынии договорились о проведении товарищеской игры в июне. Встреча состоится в Румынии, однако на данный момент стадион и время начала матча не известны.

До товарищеского матча с Румынией сборная Грузии проведет три отборочных игры чемпионата мира 2022 года в группе "В". Все они состоятся в марте: 25 против Швеции на выезде, 28 дома с Испанией и 31 на выезде против Греции.

Стоит отметить, что на данный момент у сборной Грузии по футболу нет главного тренера. Бывший наставник грузинской команды Владимир Вайсс покинул свой пост в ноябре прошлого года после поражений в Лиге наций УЕФА от Северной Македонии (0:1) и Армении (1:2).

В рейтинге ФИФА сборная Грузии занимает 89 место, а Румыния находится на 37 позиции.