"Валенсия" - ЦСКА: прогноз на матч Евролиги по баскетболу

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия дает прогноз на матч Евролиги по баскетболу между испанской "Валенсией" и российским ЦСКА

Московский ЦСКА по-прежнему занимает вторую строчку в турнирной таблице Евролиги, но в последнее время игра "армейцев" далека от идеальной. В четырех последних матчах столичный клуб потерпел три поражения.

На результатах сказывается и определенная нервозность, присутствующая в стане ЦСКА. После поражения от "Фенербахче" (83:89) лучший снайпер и один из лидеров команды Майк Джеймс разругался с руководством клуба и партнерами. И если без американца ЦСКА вытащил игру против "Альбы" (71:68), спасибо Торнике Шенгелия, то уже в матче против "Баварии" "армейцы" просели и уступили 66:69.

© photo: Sputnik / Владимир Астапкович Игрок ПБК ЦСКА Майк Джеймс (в центре)

Головной боли Итудису добавляют и травмированные игроки. К давно находящемуся в лазарете Клайберну присоединился и Никола Милутинов. Сербский центровой выбыл до конца сезона.

"Валенсия", которая пока находится вне зоны плей-офф и потерпела три поражения подряд, должна использовать непростую ситуацию в стане ЦСКА в свою пользу. Далеко не факт, что испанцы, даже на своем паркете сумеют обыграть "армейцев", но шансы навязать борьбу у хозяев есть.

© photo: Sputnik / Михаил Сербин Игрок ПБК ЦСКА Никола Милутинов

Захочет "Валенсия" взять реванш и за проигрыш в первом круге (75:84). Коэффициент на чистую победу хозяев очень заманчивый – 2,25. Но рисковать я не стану и предложу взять фору хозяев (+3.5). Если ЦСКА и выиграет, то в упорной и напряженной борьбе с разницей не больше чем два-три очка.

Ставка: победа "Валенсии" с форой +3.5 за 1,85.