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Игрок ПБК ЦСКА Торнике Шенгелия, игрок БК Баскония Юссуфа Фалл и игрок ПБК ЦСКА Джоэл Боломбой

Грузинский форвард ЦСКА получил травму и не сыграет против "Валенсии"

© photo: Sputnik / Mikhail Serbin
Спорт
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Темы:
Новости грузинского баскетбола (96)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210204/250796892/Gruzinskiy-forvard-TsSKA-poluchil-travmu-i-ne-sygraet-protiv-Valensii.html

Скорее всего, грузинский баскетболист пропустит и Матч Всех Звезд Единой лиги ВТБ, который состоится 14 февраля

ТБИЛИСИ, 4 фев – Sputnik. Капитан сборной Грузии по баскетболу и форвард ЦСКА Торнике Шенгелия получил травму колена и пропустит несколько матчей, сообщает официальный сайт "армейцев".

Шенгелия получил повреждение в заключительной четверти матча Единой лиги ВТБ против "Зелена Гура", в котором ЦСКА уступил 90:93.

Игрок ПБК ЦСКА Торнике Шенгелия
© photo: Sputnik / Михаил Сербин
Торнике Шенгелия сыграет в Матче Всех Звезд Единой лиги ВТБ

Грузинский баскетболист прошел обследование в GMS Clinic, и теперь ему предстоит курс консервативной терапии на базе клуба. Сроки возвращения Шенгелия в строй будут корректироваться по результатам тестирований, говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА.

Вполне логично, что из-за травмы Шенгелия остался в Москве и не полетел с командой на выезд в Испанию, где 4 февраля "армейцы" проведут матч Евролиги против "Валенсии". Скорее всего, грузинский баскетболист пропустит и Матч Всех Звезд Единой лиги ВТБ, который состоится 14 февраля.

Стоит отметить, что помимо Шенгелия в лазарете ЦСКА находятся еще два игрока основы – Никола Милутинов (повреждение правого плечевого сустава) и Уилл Клайберн (травма лодыжки).

Шенгелия выступает за ЦСКА с лета прошлого года, куда он перешел из испанской "Басконии". Средний показатель грузинского форварда за игру составляет: 12.2 очка, 4.8 подбора, 2.1 паса. Коэффициент эффективности – 13.

Темы:
Новости грузинского баскетбола (96)
Теги:
Торнике Шенгелия, ЦСКА, баскетбол


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