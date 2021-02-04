Грузинский форвард ЦСКА получил травму и не сыграет против "Валенсии"

Скорее всего, грузинский баскетболист пропустит и Матч Всех Звезд Единой лиги ВТБ, который состоится 14 февраля

ТБИЛИСИ, 4 фев – Sputnik. Капитан сборной Грузии по баскетболу и форвард ЦСКА Торнике Шенгелия получил травму колена и пропустит несколько матчей, сообщает официальный сайт "армейцев".

Шенгелия получил повреждение в заключительной четверти матча Единой лиги ВТБ против "Зелена Гура", в котором ЦСКА уступил 90:93.

Грузинский баскетболист прошел обследование в GMS Clinic, и теперь ему предстоит курс консервативной терапии на базе клуба. Сроки возвращения Шенгелия в строй будут корректироваться по результатам тестирований, говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА.

Вполне логично, что из-за травмы Шенгелия остался в Москве и не полетел с командой на выезд в Испанию, где 4 февраля "армейцы" проведут матч Евролиги против "Валенсии". Скорее всего, грузинский баскетболист пропустит и Матч Всех Звезд Единой лиги ВТБ, который состоится 14 февраля.

Стоит отметить, что помимо Шенгелия в лазарете ЦСКА находятся еще два игрока основы – Никола Милутинов (повреждение правого плечевого сустава) и Уилл Клайберн (травма лодыжки).

Шенгелия выступает за ЦСКА с лета прошлого года, куда он перешел из испанской "Басконии". Средний показатель грузинского форварда за игру составляет: 12.2 очка, 4.8 подбора, 2.1 паса. Коэффициент эффективности – 13.