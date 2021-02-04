Защитник сборной Грузии по футболу отличился за тульский "Арсенал"

В контрольном матче в рамках предсезонных сборов, которые "Арсенал" проводит в турецком Белеке, российский клуб победил 4:0

ТБИЛИСИ, 4 фев – Sputnik. Защитник сборной Грузии по футболу и тульского "Арсенала" Гия Григалава отличился в тест-матче "канониров" против болгарской "Монтаны".

В контрольном матче в рамках предсезонных сборов, которые "Арсенал" проводит в турецком Белеке, российский клуб победил 4:0, а Григалава установил окончательный счет в матче. На 37 минуте грузинский защитник замкнул подачу Коновалова с углового.

Для "Арсенала" это уже третий подряд тест-матч, в котором команда забивает четыре гола. До этого "канониры" обыграли латышский "Лиепая" и македонский "Силекс" с одинаковым счетом 4:1.

Следующим соперником "Арсенала" на сборах в Турции станет боснийский "Вележ". Игра состоится 6 февраля.

Григалава выступает за "Арсенал" с января 2017 года. В составе "оружейников" 31-летний грузинский защитник провел 81 матч во всех турнирах, забил три гола, отдал столько же результативных передач и получил 22 предупреждения.

Чемпионат России по футболу возобновится 27 февраля. После XIX сыгранных туров "Арсенал" набрал 14 очков и находится в зоне стыковых матчей.