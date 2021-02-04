Футбольный сезон в Грузии откроется 21 февраля

Матч за Суперкубок между действующим чемпионом Грузии – "Динамо" и обладателем Кубка – "Гагра" состоится на стадионе имени Михаила Месхи

ТБИЛИСИ, 4 фев – Sputnik. Футбольный сезон в Грузии откроется матчем за Суперкубок страны, в котором встретятся "Динамо" Тбилиси и "Гагра", говорится в сообщении Федерации футбола Грузии.

Матч за Суперкубок между действующим чемпионом Грузии – "Динамо" и обладателем Кубка – "Гагра", состоится на стадионе имени Михаила Месхи. Начало встречи в 18:00 по местному времени.

Как отмечается в сообщении, из-за ситуации с пандемией COVID-19, матч пройдет при пустых трибунах.

На данный момент "динамовцы" Тбилиси находятся в Турции, где клуб проходит предсезонные сборы. Следующий тест-матч "Динамо" проведет 6 февраля против украинской "Зари".