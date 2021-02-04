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Футбольный мяч на поле стадиона Михаила Месхи

Футбольный сезон в Грузии откроется 21 февраля

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Спорт
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Темы:
Чемпионат Грузии по футболу (167)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210204/250798824/Futbolnyy-sezon-v-Gruzii-otkroetsya-21-fevralya.html

Матч за Суперкубок между действующим чемпионом Грузии – "Динамо" и обладателем Кубка – "Гагра" состоится на стадионе имени Михаила Месхи

ТБИЛИСИ, 4 фев – Sputnik. Футбольный сезон в Грузии откроется матчем за Суперкубок страны, в котором встретятся "Динамо" Тбилиси и "Гагра", говорится в сообщении Федерации футбола Грузии.

ФК Динамо Тбилиси
photo: FC Dinamo Tbilisi / FB
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Матч за Суперкубок между действующим чемпионом Грузии – "Динамо" и обладателем Кубка – "Гагра", состоится на стадионе имени Михаила Месхи. Начало встречи в 18:00 по местному времени.

Как отмечается в сообщении, из-за ситуации с пандемией COVID-19, матч пройдет при пустых трибунах.

На данный момент "динамовцы" Тбилиси находятся в Турции, где клуб проходит предсезонные сборы. Следующий тест-матч "Динамо" проведет 6 февраля против украинской "Зари".

Темы:
Чемпионат Грузии по футболу (167)
Теги:
Чемпионат Грузии по футболу, футбол, Грузия


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