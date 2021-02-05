10:34 05 Февраля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9792
  • 100 RUB4.3991
  • USD3.3174
Поиск
Игрок ФК Рубин Хвича Кварацхелия

Капитан "Рубина": "Кварацхелия хорошо понимает футбол"

© photo: Sputnik / Alexey Filippov
Спорт
Получить короткую ссылку
Темы:
Грузинские футболисты в России (131)
35 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/01/250224978.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210205/250799856/Kapitan-Rubina-Kvaratskheliya-khorosho-ponimaet-futbol.html

Руководство "Рубина" неоднократно заявляло, что готово отпустить Кварацхелия, если клуб получит реальное и интересное предложение

ТБИЛИСИ, 5 фев – Sputnik. Капитан казанского "Рубина" Филип Уремович считает, что его партнер по команде грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия сделает большую карьеру в Европе. Об этом хорватский защитник сказал в интервью изданию "Спорт-Экспресс".

"У него есть скорость, дриблинг, удар и пас. Но самое важное – он хорошо понимает футбол. Есть игроки, которые обладают и ударом, тоже быстрые, но не чувствуют игру и не обладают хорошим игровым интеллектом. А у Хвичи это есть – это просто Божий дар", – сказал Уремович.

Игрок ФК Рубин Хвича Кварацхелия
© photo: Sputnik / Alexey Nasirov
Спортивный директор "Рубина": Кварацхелия вряд ли покинет клуб зимой

При этом капитан "Рубина" отметил, что если бы Кварацхелия был бразильцем или испанцем, то уже играл бы в мадридском "Реале" или мюнхенской "Баварии".

"Грузинский паспорт – это проблема для него. Ведь там в Европе, люди смотрят на гражданство. Скаут, агент или президент в Европе скорее предпочтут испанца или аргентинца, а не игрока с российским, хорватским или грузинским паспортом. Таковы современные реалии. Но я надеюсь, что у Хвичи все получится, он сделает большую карьеру в Европе", – приводит слова Уремовича "СЭ".

Кварацхелия, которому 12 февраля исполнится 20 лет, постоянно попадает в сферу интересов европейских клубов. В частности, грузинским полузащитником интересовались итальянская "Рома", "Боруссия" (Дортмунд), стамбульский "Галатасарай". Совсем недавно в СМИ появилась информация о том, что "Наполи" готов заплатить за Кварацхелия 25 миллионов евро.

Игрок ФК Рубин Хвича Кварацхелия (слева)
© photo: Sputnik / Alexey Filippov
Гендиректор "Рубина" прокомментировал интерес "Наполи" к Кварацхелия

Руководство "Рубина" неоднократно заявляло, что готово отпустить Кварацхелия, если клуб получит реальное и интересное предложение.

На данный момент, по версии авторитетного издания Transfermarkt, трансферная стоимость Кварацхелия составляет 10 миллионов евро.

В текущем сезоне Кварацхелия провел за "Рубин" 16 матчей в РПЛ, в которых забил два гола, отдал две голевые передачи и заработал для своих партнеров три пенальти.

Темы:
Грузинские футболисты в России (131)
Теги:
Хвича Кварацхелия, клуб "Рубин", Чемпионат России по футболу, футбол


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Железная дорога среди затопленной местности в Германии
Сквозь воду на поезде: наводнение в Германии - фото
Батуми стал свободнее: как живет город после отмены ковид-ограничений - видео
Батуми стал свободнее: как живет город после отмены ковид-ограничений – видео
Коронавирус на Южном Кавказе - январь 2021
Коронавирус на Южном Кавказе - январь 2021
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться