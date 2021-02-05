Капитан "Рубина": "Кварацхелия хорошо понимает футбол"

ТБИЛИСИ, 5 фев – Sputnik. Капитан казанского "Рубина" Филип Уремович считает, что его партнер по команде грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия сделает большую карьеру в Европе. Об этом хорватский защитник сказал в интервью изданию "Спорт-Экспресс".

"У него есть скорость, дриблинг, удар и пас. Но самое важное – он хорошо понимает футбол. Есть игроки, которые обладают и ударом, тоже быстрые, но не чувствуют игру и не обладают хорошим игровым интеллектом. А у Хвичи это есть – это просто Божий дар", – сказал Уремович.

При этом капитан "Рубина" отметил, что если бы Кварацхелия был бразильцем или испанцем, то уже играл бы в мадридском "Реале" или мюнхенской "Баварии".

"Грузинский паспорт – это проблема для него. Ведь там в Европе, люди смотрят на гражданство. Скаут, агент или президент в Европе скорее предпочтут испанца или аргентинца, а не игрока с российским, хорватским или грузинским паспортом. Таковы современные реалии. Но я надеюсь, что у Хвичи все получится, он сделает большую карьеру в Европе", – приводит слова Уремовича "СЭ".

Кварацхелия, которому 12 февраля исполнится 20 лет, постоянно попадает в сферу интересов европейских клубов. В частности, грузинским полузащитником интересовались итальянская "Рома", "Боруссия" (Дортмунд), стамбульский "Галатасарай". Совсем недавно в СМИ появилась информация о том, что "Наполи" готов заплатить за Кварацхелия 25 миллионов евро.

Руководство "Рубина" неоднократно заявляло, что готово отпустить Кварацхелия, если клуб получит реальное и интересное предложение.

На данный момент, по версии авторитетного издания Transfermarkt, трансферная стоимость Кварацхелия составляет 10 миллионов евро.

В текущем сезоне Кварацхелия провел за "Рубин" 16 матчей в РПЛ, в которых забил два гола, отдал две голевые передачи и заработал для своих партнеров три пенальти.