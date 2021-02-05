"Фенербахче" - "Зенит": прогноз на матч Евролиги по баскетболу

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия дает прогноз на матч Евролиги по баскетболу между турецким "Фенербахче" и российским "Зенитом"

Стамбульский "Фенербахче" набрал потрясающую форму. Подопечные Игоря Кокошкова, кстати, бывшего наставника сборной Грузии, одержали в Евролиге восемь побед подряд. Такой результат позволил "канарейкам" подняться уже на девятое место в турнирной таблице – до зоны плей-офф осталось сделать всего один шаг.

© photo: Sputnik / Александр Гальперин Баскетбол. Евролига. Матч "Зенит" – "Фенербахче"

Особенно неплохо смотрится в последних играх один из лидеров "Фенера" - Нандо де Коло. Средний показатель француза составляет 19 очков за игру. Да и сам клуб очень уверенно действует в атаке. В последних пяти матчах турки не забрасывали в кольцо соперника меньше 82 очков, а средний показатель составляет почти 95 очков. Всю мощь атакующей линии "Фенербахче" в последнем туре испытал на себе "Химки", проигравший 76:107.

"Зенит" же, у которого лучшая защита в Евролиге, два последних матча проиграл. Правда, оба раза на выезде – "Милано" (76:82) и "Барселоне" (81:85). Стоит отметить, что против итальянцев команда Чави Паскуаля смотрелась достаточно неплохо. Первую половину "Зенит" выиграл 44:35 (+11), но потом умудрился растерять все свое преимущество.

© photo: Sputnik / Александр Гальперин Баскетбол. Евролига. Матч "Зенит" – "Фенербахче"

Несмотря на осечки, российский клуб уверенно держится в зоне плей-офф (шестое место) и имеет две игры в запасе.

В первом круге "Фенер" обыграл питерский клуб на выезде 73:65. Учитывая отличную форму "канареек" и определенный спад "Зенита", думаю, что и у себя дома стамбульский клуб победит и сумеет набрать минимум 80 очков.

Ставка: "Фенербахче" наберет минимум 80 очков за 1,88.