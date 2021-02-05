"Динамо" Тбилиси крупно проиграло "Лудогорцу" в тест-матче

Первый официальный матч в нынешнем сезоне "Динамо" проведет 21 февраля, когда состоится встреча за Суперкубок Грузии

ТБИЛИСИ, 5 фев – Sputnik. Действующий чемпион Грузии по футболу "Динамо" Тбилиси, находящийся на предсезонных сборах в Турции, проиграл 1:3 болгарскому "Лудогорцу" в тест-матче.

Встреча для подопечных Георгия Немсадзе началась удачно. Уже на второй минуте, после подачи углового, сербский легионер "Динамо" Зоран Марушич вывел свою команду вперед.

"Лудогорец" сравнял счет в середине тайма, после точного удара Кирила Десподова. Еще через семь минут грузинские защитники допустили грубую ошибку и Клаудио Кешеру вывел болгарский клуб вперед.

После перерыва динамовцы имели небольшое преимущество и были близки к тому, чтобы сравнять счет. Однако, на 75 минуте вновь "отличилась" грузинская оборона. Хвадагиани отдал неудачный пас своему вратарю и первым на мяче оказался Мавис Чибота, установивший окончательный итог встречи.

На предсезонных сборах динамовцы провели уже пять тест-матчей, из которых три проиграли, один выиграли и в одном сыграли вничью. Следующую контрольную встречу подопечные Георгия Немсадзе проведут 6 февраля против украинской "Зари".

Первый официальный матч в нынешнем сезоне "Динамо" проведет 21 февраля, когда состоится встреча за Суперкубок Грузии. Соперником столичного клуба будет обладатель Кубка страны – "Гагра".