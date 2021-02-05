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Динамо Тбилиси на предсезонном сборе

"Динамо" Тбилиси крупно проиграло "Лудогорцу" в тест-матче

photo: FC Dinamo Tbilisi / FB
Спорт
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Темы:
Чемпионат Грузии по футболу (168)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210205/250803607/Dinamo-Tbilisi-krupno-proigralo-Ludogortsu-v-test-matche.html

Первый официальный матч в нынешнем сезоне "Динамо" проведет 21 февраля, когда состоится встреча за Суперкубок Грузии

ТБИЛИСИ, 5 фев – Sputnik. Действующий чемпион Грузии по футболу "Динамо" Тбилиси, находящийся на предсезонных сборах в Турции, проиграл 1:3 болгарскому "Лудогорцу" в тест-матче.

Встреча для подопечных Георгия Немсадзе началась удачно. Уже на второй минуте, после подачи углового, сербский легионер "Динамо" Зоран Марушич вывел свою команду вперед.

"Лудогорец" сравнял счет в середине тайма, после точного удара Кирила Десподова. Еще через семь минут грузинские защитники допустили грубую ошибку и Клаудио Кешеру вывел болгарский клуб вперед.

После перерыва динамовцы имели небольшое преимущество и были близки к тому, чтобы сравнять счет. Однако, на 75 минуте вновь "отличилась" грузинская оборона. Хвадагиани отдал неудачный пас своему вратарю и первым на мяче оказался Мавис Чибота, установивший окончательный итог встречи.

На предсезонных сборах динамовцы провели уже пять тест-матчей, из которых три проиграли, один выиграли и в одном сыграли вничью. Следующую контрольную встречу подопечные Георгия Немсадзе проведут 6 февраля против украинской "Зари".

Первый официальный матч в нынешнем сезоне "Динамо" проведет 21 февраля, когда состоится встреча за Суперкубок Грузии. Соперником столичного клуба будет обладатель Кубка страны – "Гагра".

Темы:
Чемпионат Грузии по футболу (168)
Теги:
ФК "Динамо" Тбилиси, Чемпионат Грузии по футболу, футбол


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