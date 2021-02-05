Капитан сборной Грузии по регби: "Россия всегда делает громкие заявления перед игрой"

ТБИЛИСИ, 5 фев – Sputnik. Капитан сборной Грузии по регби Мераб Шарикадзе прокомментировал предстоящий матч Кубка европейских наций против России, который состоится 7 февраля в Тбилиси на стадионе имени Михаила Месхи.

"В этом году, как и всегда, Россия не стесняется делать громкие заявления – они говорят, что хотят выиграть. Но, я надеюсь, и никто в этом не сомневается, что мы сделаем все возможное, чтобы порадовать наших болельщиков. Россия недавно провела тест-матч против сборной внутреннего чемпионата. Команда достаточно неплохо сыграла руками и в своем привычном стиле ногами. Мы думаем, что соперник больше захочет сыграть руками на нашей половине, но мы к этому готовы", - заявил Шарикадзе в интервью пресс-службе Союза регби Грузии (СРГ) .

Капитан "лелос" также выразил сожаление, что матч пройдет без зрителей.

"Энергетика и заряд совершенно другие, когда стадион переполнен и болельщики поддерживают команду на протяжении всего матча. Но несмотря на пустые трибуны, мы не имеем права этому фактору дать повлиять на нашу игру", - отметил Шарикадзе.

В аналогичном ключе высказался еще один игрок сборной Грузии – Торнике Джалагония: "Предстоящий матч против России – первый в моей карьере. Для меня, как и для любого в нашей команде – это очень эмоциональная и принципиальная игра, к которой мы готовимся по максимуму".

Матч между сборными Грузии и России состоится в рамках заключительного тура прошлогоднего розыгрыша Кубка европейских наций.

Игра пройдет в Тбилиси 7 февраля на стадионе имени Михаила Месхи и начнется в 15:00 по местному времени.

Изначально встреча между сборными Грузии и России должна была состояться 14 марта. Однако из-за пандемии коронавируса сроки ее проведения неоднократно переносились. Стоит отметить, что с турнирной точки зрения эта встреча для сборной Грузии не имеет никакого значения, так как "лелос" досрочно выиграли Кубок европейских наций в третий раз подряд и 12 раз в истории.

Сборные Грузии и России встречались между собой 23 раза. Впервые "лелос" и "медведи" пересеклись в 1993 году в Польше, и тогда Россия одержала свою единственную победу над Грузией, выиграв со счетом 15:9.

В 2002 году команды сыграли вничью 12:12. Во всех остальных случаях победу неизменно праздновали грузинские регбисты, самая крупная из которых состоялась в 2012 году в Тбилиси. Тогда хозяева победили со счетом 46:0.

Общий счет в противостоянии Грузии и России – 579:269, а количество удачных попыток 66:16.