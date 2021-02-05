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Лидер мужской сборной Грузии по теннису - Николоз Басилашвили

Грузинский теннисист узнал имя первого соперника на Australian Open

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Спорт
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Темы:
Грузинские теннисисты на международных турнирах (74)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210205/250807803/Gruzinskiy-tennisist-uznal-imya-pervogo-sopernika-na-Australian-Open.html

Наивысший результат, который грузинский теннисист показал на кортах Мельбурна, – третий круг (2018, 2019)

ТБИЛИСИ, 5 фев – Sputnik. Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили (39 номер в рейтинге АТР) в первом круге турнира из серии "Большой шлем" - Australian Open, сыграет с американцем Томми Полом (53).

Предстоящий матч станет первым очным противостоянием теннисистов.

Матч Лиги Европы между тбилисским ФК “Локомотив” и московским ФК “Динамо” на стадионе им. Михаила Месхи-2
© Sputnik / STRINGER
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Победитель пары Басилашвили-Пол сыграет с победителем пары Каспер Рууд (Норвегия, 27) – Джордан Томпсон (Австралия, 52).

Для Басилашвили предстоящий Australian Open станет седьмым в карьере. Наивысший результат, который грузинский теннисист показал на кортах Мельбурна, – третий круг (2018, 2019). В прошлом году Басилашвили дошел до второго раунда, где уступил испанцу Фернандо Вердаско в четырех сетах – 6:4, 6:7, 4:6, 4:6.

Нынешний Australian Open пройдет с 8 по 21 февраля. Призовой фонд турнира составляет 32 миллиона 790 тысяч долларов США. Действующим победителем является серб Новак Джокович.

Темы:
Грузинские теннисисты на международных турнирах (74)
Теги:
Николоз Басилашвили, Australian Open, теннис


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