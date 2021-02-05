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Игрок Реала Уолтер Тавареш (слева) и игрок ЦСКА Торнике Шенгелия в матче 11-го тура регулярного чемпионата мужской баскетбольной Евролиги сезона 2020/2021

Грузинский баскетболист не сыграет в Матче Всех Звезд Единой лиги ВТБ

© photo: Sputnik / Tatyana Makeeva
Спорт
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Темы:
Новости грузинского баскетбола (97)
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Шенгелия получил травму колена в последнем матче Единой лиги ВТБ против "Зелена Гура", в котором ЦСКА уступил 90:93

ТБИЛИСИ, 5 фев – Sputnik. Капитан сборной Грузии по баскетболу и форвард ЦСКА Торнике Шенгелия, из-за травмы не примет участия в Матче Всех Звезд Единой лиги ВТБ, говорится на официальном сайте Лиги.

В составе сборной "Звезд мира" грузинского баскетболиста заменит центровой красноярского "Енисея" Дастин Хог, который является лидером Лиги по подборам (в среднем 8,4 за матч).

Игрок ПБК ЦСКА Торнике Шенгелия
© photo: Sputnik / Alexey Filippov
Торнике Шенгелия попал в символическую пятерку Евролиги

Шенгелия получил травму колена в последнем матче Единой лиги ВТБ против "Зелена Гура", в котором ЦСКА уступил 90:93.

Грузинский баскетболист прошел обследование в GMS Clinic, и теперь ему предстоит курс консервативной терапии на базе клуба. Сроки возвращения Шенгелия в строй будут корректироваться по результатам тестирования. Однако к 14 февраля, когда состоится Матч Всех Звезд Единой лиги ВТБ, грузинский форвард восстановиться не успеет.

Шенгелия выступает за ЦСКА с лета прошлого года, куда он перешел из испанской "Басконии". Средний показатель грузинского форварда за игру составляет: 12.2 очка, 4.8 подбора, 2.1 паса. Коэффициент эффективности – 13.

Темы:
Новости грузинского баскетбола (97)
Теги:
Торнике Шенгелия, Россия, баскетбол


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