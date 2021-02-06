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Матч по регби между сборными Грузии и России, который завершился со счетом 28:14

Главный тренер сборной России по регби: "у Грузии достаточно сильная команда"

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Спорт
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Темы:
Матч сборных Грузии и России по регби (25)
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Sputnik Грузия
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Матч между сборными Грузии и России состоится в рамках заключительного тура прошлогоднего розыгрыша Кубка европейских наций. Игра пройдет в Тбилиси 7 февраля на стадионе имени Михаила Месхи в 15:00

ТБИЛИСИ, 6 фев – Sputnik. Главный тренер сборной России по регби Лин Джонс считает, что матч против Грузии, который состоится 7 февраля в Тбилиси в рамках прошлогоднего розыгрыша Кубка европейских наций, очень важен. Об этом валлийский специалист сказал на предматчевой пресс-конференции.

"После чемпионата мира, где мы были самой возрастной командой, мы строим новую сборную – это естественный процесс. Мы должны больше доверять молодым игрокам и давать им возможность развиваться. С этой точки зрения предстоящая игра против Грузии очень важна. Они хорошо себя проявили на Осеннем Кубке наций и провели несколько матчей с сильнейшими сборными. У них достаточно сильная команда", – отметил Джонс.

О важности предстоящего матча высказался и капитан российской сборной Виктор Гресев. "К этому матчу мы готовимся давно и несмотря на то, что с турнирной точки зрения он ни на что не повлияет, завтра будет непростая игра. В Кубке европейских наций Грузия – самая сильная команда и у нас соответствующий настрой", – отметил он.

Сборная России по регби проводит тренировку перед матчем с командой Грузии
© Sputnik / Denis Aslanov
Сборная России по регби проводит тренировку перед матчем с командой Грузии

При этом Гресев выразил сожаление, что из-за регуляций, связанных с пандемий COVID-19, встреча пройдет при пустых трибунах.

"Когда на "Динамо Арене" 50 тысяч болельщиков поддерживают свою команду, это дополнительно мотивирует и нас. Ну и что, что они болеют против нас. Мы играем для болельщиков. Жаль, что завтрашний матч пройдет при пустых трибунах", – сказал Гресев.

Матч между сборными Грузии и России состоится в рамках заключительного тура прошлогоднего розыгрыша Кубка европейских наций.

Матч по регби между сборными Грузии и России, который завершился со счетом 28:14
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Матч сборных Грузии и России по регби пройдет с ограниченным доступом СМИ

Игра пройдет в Тбилиси 7 февраля на стадионе имени Михаила Месхи и начнется в 15:00 по местному времени.

Изначально встреча между сборными Грузии и России должна была состояться 14 марта. Однако из-за пандемии коронавируса сроки ее проведения неоднократно переносились. Стоит отметить, что с турнирной точки зрения эта встреча для сборной Грузии не имеет никакого значения, так как "лелос" досрочно выиграли Кубок европейских наций в третий раз подряд и 12 раз в истории.

Сборные Грузии и России встречались между собой 23 раза. Впервые "лелос" и "медведи" пересеклись в 1993 году в Польше, и тогда Россия одержала свою единственную победу над Грузией, выиграв со счетом 15:9.

В 2002 году команды сыграли вничью 12:12. Во всех остальных случаях победу неизменно праздновали грузинские регбисты, самая крупная из которых состоялась в 2012 году в Тбилиси. Тогда хозяева победили со счетом 46:0.

Общий счет в противостоянии Грузии и России – 579:269, а количество удачных попыток 66:16.

Темы:
Матч сборных Грузии и России по регби (25)


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