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Сборная Грузии по регби

Главный тренер сборной Грузии по регби: "от нас зависит, как пойдет игра"

photo: Georgian Rugby / FB
Спорт
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Матч сборных Грузии и России по регби (26)
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Маисашвили считает, что его подопечные хорошо подготовились к игре и ожидает завтра динамичной встречи

ТБИЛИСИ, 6 фев – Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по регби Леван Маисашвили считает, что сценарий матча против России, который состоится в Тбилиси 7 февраля на стадионе имени Михаила Месхи, будет зависеть от его подопечных. Об этом он сказал на предматчевой пресс-конференции.

"У нас была насыщенная неделя и я считаю, что мы хорошо подготовились к игре. Ожидаю динамичной встречи и надеюсь, мы сумеем показать атакующее регби. Мы должны максимально использовать преимущество перед нашим соперником – картина матча будет полностью зависеть от наших действий", – сказал Маисашвили.

При этом наставник "лелос" отметил и хорошую подготовку сборной России.

"Мы хорошо знаем нашего соперника. Они постоянно привлекают к играм за сборную новых регбистов, чтобы преодолеть существующий психологический барьер в играх с нами. Сборная России – хорошо подготовлена физически и технически, но я уверен, что у нас будет преимущество во всех компонентах", – сказал Маисашвили.

Тренировка сборной Грузии по регби перед матчем со сборной России
photo: Georgian Rugby / FB
Капитан сборной Грузии по регби об игре с Россией: мы сделаем все возможное

Матч между сборными Грузии и России состоится в рамках заключительного тура прошлогоднего розыгрыша Кубка европейских наций.

Игра пройдет в Тбилиси 7 февраля на стадионе имени Михаила Месхи и начнется в 15:00 по местному времени.

Изначально встреча между сборными Грузии и России должна была состояться 14 марта. Однако из-за пандемии коронавируса сроки ее проведения неоднократно переносились. Стоит отметить, что с турнирной точки зрения эта встреча для сборной Грузии не имеет никакого значения, так как "лелос" досрочно выиграли Кубок европейских наций в третий раз подряд и 12 раз в истории.

Сборная Грузии по регби
photo: Georgian Rugby / FB
Сборная Грузии по регби

Сборные Грузии и России встречались между собой 23 раза. Впервые "лелос" и "медведи" пересеклись в 1993 году в Польше, и тогда Россия одержала свою единственную победу над Грузией, выиграв со счетом 15:9.

В 2002 году команды сыграли вничью 12:12. Во всех остальных случаях победу неизменно праздновали грузинские регбисты, самая крупная из которых состоялась в 2012 году в Тбилиси. Тогда хозяева победили со счетом 46:0.

Общий счет в противостоянии Грузии и России – 579:269, а количество удачных попыток 66:16.

Темы:
Матч сборных Грузии и России по регби (26)


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