Сборная Грузии по регби обыграла Россию в матче Кубка наций

Сборная Грузии досрочно (еще в прошлом году) стала победительницей Кубка европейских наций, а Россия сохранила место в высшем дивизионе турнира

ТБИЛИСИ, 7 фев – Sputnik. Национальная сборная Грузии по регби обыграла в Тбилиси команду России 16:7 в матче прошлогоднего розыгрыша Кубка европейских наций.

Первая половина игры прошла в равной борьбе, и ни одна из сборных не отметилась активными действиями. На перерыв команды ушли при счете 0:0.

© Sputnik / STRINGER Матч по регби между сборными Грузии и России 7 февраля 2021 года

Основные события матча развернулись во втором тайме. Василий Лобжанидзе отметился удачной попыткой, а Тедо Абжандадзе выполнил реализацию. Еще через несколько минут хозяева заработали право на штрафной, и Абжандадзе вновь был точен, сделав счет 10:0.

Российская команда смотрелась очень неплохо, и на 61 минуте Богдан Федотко занес мяч в зачетную зону "лелос", а Рамиль Гайсин исполнил реализацию. Счет стал 10:7, и в матче появилась интрига. Однако подопечные Левана Маисашвили вновь перехватили инициативу, и двумя точными штрафными Абжандадзе установил окончательный счет во встрече.

© Sputnik / STRINGER Матч по регби между сборными Грузии и России 7 февраля 2021 года

Сборная Грузии обыграла Россию в 19 раз подряд.

С турнирной точки зрения матч в Тбилиси не имел никакого значения - сборная Грузии досрочно (еще в прошлом году) стала победительницей Кубка европейских наций, а Россия сохранила место в высшем дивизионе турнира.

© Sputnik / STRINGER Матч по регби между сборными Грузии и России 7 февраля 2021 года

Сборные Грузии и России встречались между собой 24 раза. Впервые "лелос" и "медведи" пересеклись в 1993 году в Польше, и тогда Россия одержала свою единственную победу над Грузией, выиграв со счетом 15:9.

В 2002 году команды сыграли вничью 12:12. Во всех остальных случаях победу неизменно праздновали грузинские регбисты, самая крупная из которых состоялась в 2012 году в Тбилиси. Тогда хозяева победили со счетом 46:0.

© Sputnik / STRINGER Матч по регби между сборными Грузии и России 7 февраля 2021 года

Общий счет в противостоянии Грузии и России – 595:276, а количество удачных попыток 67:17.