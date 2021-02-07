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Матч по регби между сборными Грузии и России 7 февраля 2021 года

Главный тренер сборной Грузии по регби: Россия хорошо подготовилась к матчу

© Sputnik / STRINGER
Спорт
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Темы:
Матч сборных Грузии и России по регби (29)
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Несмотря на победу, игроки и тренеры сборной Грузии по регби недовольны качеством игры, показанным в матче

ТБИЛИСИ, 7 фев – Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по регби Леван Маисашвили прокомментировал победу своих подопечных (16:7) над Россией в матче Кубка европейских наций. По словам наставника "лелос" - соперник был хорошо готов к игре

"Мы не думали, что в первом тайме не сможем набрать очков. В таких матчах на соперника надо оказывать давление. Если этого не получится сделать, то сам окажешься под давлением. У нас были моменты до перерыва, но мы не использовали свои шансы. Поэтому игра получилась трудной. Российская команда хорошо подготовилась к игре", - сказал Маисашвили на послематчевой пресс-конференции.

 

Матч по регби между сборными Грузии и России 7 февраля 2021 года
© Sputnik / STRINGER
Матч по регби между сборными Грузии и России 7 февраля 2021 года

При этом наставник "лелос" отметил, что во втором тайме его подопечные сыграли лучше, но не идеально.

 

"После перерыва у нас наладилась игра, но мы не контролировали мяч так, как это было необходимо, что и отразилось на набранных очках. К сожалению, мы не смогли переиграть соперника с большим преимуществом, но вопрос о поражении не стоял ни одной минуты", - подчеркнул Маисашвили.

 

Матч по регби между сборными Грузии и России 7 февраля 2021 года
© Sputnik / STRINGER
Матч по регби между сборными Грузии и России 7 февраля 2021 года

Неудовлетворение результатом выразил и капитан сборной Грузии Мераб Шарикадзе: "Это не самая сложная игра против России – раньше бывали более сложные игры. Уверен, что наши болельщики недовольны сегодняшней встречей – мы сами недовольны. Но победа – есть победа. Правда в том, что матчи против России всегда эмоциональные и сложные".

 

Стоит отметить, что сборная Грузии обыграла Россию в 19 раз подряд.

С турнирной точки зрения матч в Тбилиси не имел никакого значения - сборная Грузии досрочно (еще в прошлом году) стала победительницей Кубка европейских наций, а Россия сохранила место в высшем дивизионе турнира.

Сборные Грузии и России встречались между собой 24 раза. Впервые "лелос" и "медведи" пересеклись в 1993 году в Польше, и тогда Россия одержала свою единственную победу над Грузией, выиграв со счетом 15:9.

Сборная Грузии по регби с европейским кубком 7 февраля 2021 года
© Sputnik / STRINGER
Сборная Грузии по регби с европейским кубком 7 февраля 2021 года

В 2002 году команды сыграли вничью 12:12. Во всех остальных случаях победу неизменно праздновали грузинские регбисты, самая крупная из которых состоялась в 2012 году в Тбилиси. Тогда хозяева победили со счетом 46:0.

Общий счет в противостоянии Грузии и России – 595:276, а количество удачных попыток 67:17.

Темы:
Матч сборных Грузии и России по регби (29)
Теги:
Кубок Европейских наций по регби, Сборная Грузии по регби, регби, Грузия


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