Главный тренер сборной России по регби: это был тяжелый матч, но мы довольны

ТБИЛИСИ, 7 фев – Sputnik. Главный тренер сборной России по регби Лин Джонс удовлетворен результатом матча против Грузии, несмотря на поражение со счетом 7:16.

"Я даже представить себе не мог, что после первого тайма счет будет 0:0. У нас был свой план на игру, и до перерыва мы реализовали его на 100%. Тренерский штаб доволен тем, как игроки выполнили установку. Считаю, что сегодня мы совершили большой шаг вперед. В дальнейшем мы будем стремиться к тому, чтобы достичь уровня Грузии и выиграть Кубок европейских наций", - сказал Джонс на послематчевой пресс-конференции.

Наставник "медведей" также отметил, что прогрессу сборной России способствует увеличение команд в национальном первенстве и приезд большого количества легионеров из ЮАР. По словам Джонса, это сопоставимо с тем, что грузинские регбисты уезжают играть во Францию и там растут.

"Если тенденция сохранится, то в чемпионате России станет больше конкурентных игр и, соответственно, регбисты продолжат прогрессировать", - подчеркнул Джонс.

С турнирной точки зрения матч в Тбилиси не имел никакого значения - сборная Грузии досрочно (еще в прошлом году) стала победительницей Кубка европейских наций, а Россия сохранила место в высшем дивизионе турнира.

Сборные Грузии и России встречались между собой 24 раза. Впервые "лелос" и "медведи" пересеклись в 1993 году в Польше, и тогда Россия одержала свою единственную победу над Грузией, выиграв со счетом 15:9.

В 2002 году команды сыграли вничью 12:12. Во всех остальных случаях победу неизменно праздновали грузинские регбисты, самая крупная из которых состоялась в 2012 году в Тбилиси. Тогда хозяева победили со счетом 46:0.

Общий счет в противостоянии Грузии и России – 595:276, а количество удачных попыток 67:17.