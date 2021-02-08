Василий Артемьев: по своему уровню мы приблизились к сборной Грузии

Несмотря на проигрыш, это была одна из лучших, если не лучшая игра сборной России против Грузии, считает российский регбист

ТБИЛИСИ, 8 фев – Sputnik. Игрок сборной России по регби Василий Артемьев прокомментировал Sputnik Грузия матч Кубка европейских наций, в котором российская команда уступила Грузии со счетом 7:16.

"Однозначно могу сказать, что, несмотря на проигрыш, это была одна из лучших, если не лучшая игра сборной России против Грузии. Мы хорошо провели первый тайм. Конечно, хотелось бы избежать тех ошибок, которые были во второй половине. Но не стоит забывать о факторе своего поля – в регби это очень важно. В любом случае игру в Тбилиси мы можем занести себе в зачет – по своему уровню мы приблизились к сборной Грузии", - сказал Артемьев Sputnik Грузия.

Стоит отметить, что сборная России по регби уступила Грузии в 19 раз подряд, но, по словам Артемьева, в этом нет никакой психологии:

"Ни одна команда не выходит на поле для того, чтобы проиграть. Все хотят добиться успеха. Накануне в матче Кубка шести наций сборная Шотландии впервые за 38 (!) лет обыграла Англию на выезде (11:6). Мы тоже будем стремиться к тому, чтобы прервать серию неудач в играх против Грузии", - отметил российский регбист.

С турнирной точки зрения матч в Тбилиси не имел никакого значения - сборная Грузии досрочно (еще в прошлом году) стала победительницей Кубка европейских наций, а Россия сохранила место в высшем дивизионе турнира.

Сборные Грузии и России встречались между собой 24 раза. Впервые "лелос" и "медведи" пересеклись в 1993 году в Польше, и тогда Россия одержала свою единственную победу над Грузией, выиграв со счетом 15:9.

В 2002 году команды сыграли вничью 12:12. Во всех остальных случаях победу неизменно праздновали грузинские регбисты, самая крупная из которых состоялась в 2012 году в Тбилиси. Тогда хозяева победили со счетом 46:0.

Общий счет в противостоянии Грузии и России – 595:276, а количество удачных попыток 67:17.