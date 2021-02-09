Грузинский теннисист завершил свое выступление на Australian Open

Несмотря на проигрыш в первом круге, Басилашвили заработал 10 рейтинговых очков и почти 77 тысяч долларов в качестве призовых

ТБИЛИСИ, 9 фев – Sputnik. Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили (39 номер в рейтинге АТР) завершил свое выступление на турнире из серии "Большой шлем" - Australian Open, стартовавшем в Мельбурне.

Басилашвили проиграл в первом же круге американцу Томми Полу (53) в трех сетах – 4:6, 6:7, 4:6. Встреча продолжалась два часа и 15 минут.

На протяжении матча американец пять раз взял подачу Басилашвили, тогда как на счету грузинского теннисиста всего три брейка. Стоит отметить и неудачную игру Басилашвили при розыгрышах, который допустил 50 невынужденных ошибок против 20 у Пола.

Несмотря на проигрыш в первом круге, Басилашвили заработал 10 рейтинговых очков и почти 77 тысяч долларов в качестве призовых.

Нынешний Australian Open стал для Басилашвили седьмым в карьере. Наивысший результат, который грузинский теннисист показал на кортах Мельбурна, – третий круг (2018, 2019). В прошлом году Басилашвили дошел до второго раунда, где уступил испанцу Фернандо Вердаско в четырех сетах – 6:4, 6:7, 4:6, 4:6.

Australian Open - первый турнир сезона из серии "Большого шлема". Общий призовой фонд турнира составляет 32 миллиона 790 тысяч долларов, а действующим победителем является серб Новак Джокович.